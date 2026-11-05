https://1prime.ru/20261105/sevastopol-874941099.html

В Севастополе ввели временный график подачи электроэнергии

В Севастополе ввели временный график подачи электроэнергии - 05.11.2026, ПРАЙМ

В Севастополе ввели временный график подачи электроэнергии

Временный график подачи электроэнергии вводят в Севастополе, свет планируют подавать по схеме два часа через шесть, сообщает пресс-служба предприятия... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T13:08+0300

2026-11-05T13:08+0300

2026-11-05T13:08+0300

севастополь

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - ПРАЙМ. Временный график подачи электроэнергии вводят в Севастополе, свет планируют подавать по схеме два часа через шесть, сообщает пресс-служба предприятия "Севастопольэнерго". В четверг пресс-служба предприятия "Крымэнерго" сообщала, что энергосистема Крыма работает в режиме ограничений из-за аварии за пределами полуострова на магистральных сетях. "Севастополю увеличен объем мощности. Будем стараться выходить на график "2 через 6" - четыре очереди", - говорится в сообщении.

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севастополь, крым