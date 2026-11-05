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В Севастополе ввели временный график подачи электроэнергии - 05.11.2026, ПРАЙМ
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В Севастополе ввели временный график подачи электроэнергии
В Севастополе ввели временный график подачи электроэнергии - 05.11.2026, ПРАЙМ
В Севастополе ввели временный график подачи электроэнергии
Временный график подачи электроэнергии вводят в Севастополе, свет планируют подавать по схеме два часа через шесть, сообщает пресс-служба предприятия... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T13:08+0300
2026-11-05T13:08+0300
севастополь
крым
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874941099.jpg?1793873308
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - ПРАЙМ. Временный график подачи электроэнергии вводят в Севастополе, свет планируют подавать по схеме два часа через шесть, сообщает пресс-служба предприятия "Севастопольэнерго". В четверг пресс-служба предприятия "Крымэнерго" сообщала, что энергосистема Крыма работает в режиме ограничений из-за аварии за пределами полуострова на магистральных сетях. "Севастополю увеличен объем мощности. Будем стараться выходить на график "2 через 6" - четыре очереди", - говорится в сообщении.
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севастополь, крым
СЕВАСТОПОЛЬ, КРЫМ
13:08 05.11.2026
 
В Севастополе ввели временный график подачи электроэнергии

В Севастополе ввели временный график подачи электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - ПРАЙМ. Временный график подачи электроэнергии вводят в Севастополе, свет планируют подавать по схеме два часа через шесть, сообщает пресс-служба предприятия "Севастопольэнерго".
В четверг пресс-служба предприятия "Крымэнерго" сообщала, что энергосистема Крыма работает в режиме ограничений из-за аварии за пределами полуострова на магистральных сетях.
"Севастополю увеличен объем мощности. Будем стараться выходить на график "2 через 6" - четыре очереди", - говорится в сообщении.
 
СЕВАСТОПОЛЬКРЫМ
 
 
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