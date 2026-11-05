https://1prime.ru/20261105/sevastopol-874965004.html
Жителям Севастополя проведут перерасчет по платежам за отопление
Жителям Севастополя проведут перерасчет по платежам за отопление - 05.11.2026, ПРАЙМ
Жителям Севастополя проведут перерасчет по платежам за отопление
Жителям Севастополя проведут перерасчет по платежам за отопление из-за сбоев в работе котельных, вызванных проблемами с энергоснабжением, сообщил губернатор... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T22:20+0300
2026-11-05T22:20+0300
2026-11-05T22:21+0300
общество
севастополь
михаил развожаев
всу
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Жителям Севастополя проведут перерасчет по платежам за отопление из-за сбоев в работе котельных, вызванных проблемами с энергоснабжением, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Ранее власти Севастополя неоднократно сообщали об ограничениях электроснабжения в городе из-за повреждений, вызванных атаками ВСУ. Периодически для стабилизации ситуации вводится график отключения электричества в разных районах города. "За периоды, когда котельная не работала, даже если теплоноситель еще не успел остыть - это небольшой перерыв, тем не менее, считается, что услуга не оказывается - и соответственно "Севтеплоэнерго" будет делать перерасчет по этим периодам, всем, которые накоплены в последующие периоды... Все отключения, которые были, они, соответственно, при предъявлении ноябрьского счета должны будут быть вычитаны", - сказал Развожаев в ходе прямой линии с жителями города. Все периоды, когда услуга не предоставляется, четко фиксируются, сказал губернатор. Он добавил, что еще раз дополнительно возьмет ситуацию на контроль. Развожаев отметил, что при этом могут возникать и ситуации, когда отопление не подается не по причине отключения котельной, а из-за других сбоев - эти случаи должна фиксировать управляющая компания и принимать соответствующие меры.
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общество , севастополь, михаил развожаев, всу
Общество , СЕВАСТОПОЛЬ, Михаил Развожаев, ВСУ
Жителям Севастополя проведут перерасчет по платежам за отопление
Развожаев: севастопольцам проведут перерасчет за отопление из-за сбоев с электричеством
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Жителям Севастополя проведут перерасчет по платежам за отопление из-за сбоев в работе котельных, вызванных проблемами с энергоснабжением, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Ранее власти Севастополя неоднократно сообщали об ограничениях электроснабжения в городе из-за повреждений, вызванных атаками ВСУ. Периодически для стабилизации ситуации вводится график отключения электричества в разных районах города.
"За периоды, когда котельная не работала, даже если теплоноситель еще не успел остыть - это небольшой перерыв, тем не менее, считается, что услуга не оказывается - и соответственно "Севтеплоэнерго" будет делать перерасчет по этим периодам, всем, которые накоплены в последующие периоды... Все отключения, которые были, они, соответственно, при предъявлении ноябрьского счета должны будут быть вычитаны", - сказал Развожаев в ходе прямой линии с жителями города.
Все периоды, когда услуга не предоставляется, четко фиксируются, сказал губернатор. Он добавил, что еще раз дополнительно возьмет ситуацию на контроль.
Развожаев отметил, что при этом могут возникать и ситуации, когда отопление не подается не по причине отключения котельной, а из-за других сбоев - эти случаи должна фиксировать управляющая компания и принимать соответствующие меры.