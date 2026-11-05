https://1prime.ru/20261105/sfd-874942167.html
Саудовский фонд выделил Сирии кредиты на 403 миллиона долларов
Саудовский фонд выделил Сирии кредиты на 403 миллиона долларов - 05.11.2026, ПРАЙМ
Саудовский фонд выделил Сирии кредиты на 403 миллиона долларов
Саудовский фонд развития (SFD) подписал с министерством финансов Сирии шесть соглашений о предоставлении льготных кредитов на общую сумму более 403 миллионов... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T13:40+0300
2026-11-05T13:40+0300
2026-11-05T13:40+0300
финансы
мировая экономика
сирия
саудовская аравия
алеппо
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874942167.jpg?1793875211
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Саудовский фонд развития (SFD) подписал с министерством финансов Сирии шесть соглашений о предоставлении льготных кредитов на общую сумму более 403 миллионов долларов, сообщило в четверг Саудовское агентство печати (SPA). "Общая стоимость шести соглашений о льготном финансировании превышает 403 миллиона долларов, средства направят на реализацию проектов в энергетике, водоснабжении, здравоохранении, жилищном строительстве и цифровой трансформации", - сообщает SPA. Соглашения подписали исполнительный директор SFD Султан аль-Маршад и министр финансов Сирии Мухаммед Ясир Барние в присутствии наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана и президента Сирии Ахмеда аш-Шараа. В частности, 90 миллионов долларов направят на восстановление генерирующих мощностей тепловой электростанции в Алеппо. Как ожидается, это позволит обеспечить электроэнергией около 5 миллионов человек. Еще 30 миллионов долларов выделят на модернизацию системы питьевого водоснабжения, включая установку 300 тысяч умных счетчиков воды. Кроме того, 105 миллионов долларов предусмотрено на строительство, восстановление и оснащение 25 центров гражданской обороны по всей Сирии. Еще 60 миллионов долларов направят на восстановление до 10 тысяч поврежденных жилых домов. Соглашения также предусматривают выделение 100 миллионов долларов на строительство и восстановление больниц и медицинских центров, а более 18 миллионов долларов - на цифровизацию и институциональное развитие министерства финансов Сирии.
сирия
саудовская аравия
алеппо
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, мировая экономика, сирия, саудовская аравия, алеппо
Финансы, Мировая экономика, СИРИЯ, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Алеппо
Саудовский фонд выделил Сирии кредиты на 403 миллиона долларов
Саудовский фонд развития заключил с Минфином Сирии шесть соглашений о льготных кредитах
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Саудовский фонд развития (SFD) подписал с министерством финансов Сирии шесть соглашений о предоставлении льготных кредитов на общую сумму более 403 миллионов долларов, сообщило в четверг Саудовское агентство печати (SPA).
"Общая стоимость шести соглашений о льготном финансировании превышает 403 миллиона долларов, средства направят на реализацию проектов в энергетике, водоснабжении, здравоохранении, жилищном строительстве и цифровой трансформации", - сообщает SPA.
Соглашения подписали исполнительный директор SFD Султан аль-Маршад и министр финансов Сирии
Мухаммед Ясир Барние в присутствии наследного принца Саудовской Аравии
Мухаммеда бен Салмана и президента Сирии Ахмеда аш-Шараа.
В частности, 90 миллионов долларов направят на восстановление генерирующих мощностей тепловой электростанции в Алеппо
. Как ожидается, это позволит обеспечить электроэнергией около 5 миллионов человек. Еще 30 миллионов долларов выделят на модернизацию системы питьевого водоснабжения, включая установку 300 тысяч умных счетчиков воды.
Кроме того, 105 миллионов долларов предусмотрено на строительство, восстановление и оснащение 25 центров гражданской обороны по всей Сирии. Еще 60 миллионов долларов направят на восстановление до 10 тысяч поврежденных жилых домов.
Соглашения также предусматривают выделение 100 миллионов долларов на строительство и восстановление больниц и медицинских центров, а более 18 миллионов долларов - на цифровизацию и институциональное развитие министерства финансов Сирии.