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Саудовский фонд выделил Сирии кредиты на 403 миллиона долларов - 05.11.2026, ПРАЙМ
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Саудовский фонд выделил Сирии кредиты на 403 миллиона долларов
Саудовский фонд выделил Сирии кредиты на 403 миллиона долларов - 05.11.2026, ПРАЙМ
Саудовский фонд выделил Сирии кредиты на 403 миллиона долларов
Саудовский фонд развития (SFD) подписал с министерством финансов Сирии шесть соглашений о предоставлении льготных кредитов на общую сумму более 403 миллионов... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T13:40+0300
2026-11-05T13:40+0300
финансы
мировая экономика
сирия
саудовская аравия
алеппо
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Саудовский фонд развития (SFD) подписал с министерством финансов Сирии шесть соглашений о предоставлении льготных кредитов на общую сумму более 403 миллионов долларов, сообщило в четверг Саудовское агентство печати (SPA). "Общая стоимость шести соглашений о льготном финансировании превышает 403 миллиона долларов, средства направят на реализацию проектов в энергетике, водоснабжении, здравоохранении, жилищном строительстве и цифровой трансформации", - сообщает SPA. Соглашения подписали исполнительный директор SFD Султан аль-Маршад и министр финансов Сирии Мухаммед Ясир Барние в присутствии наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана и президента Сирии Ахмеда аш-Шараа. В частности, 90 миллионов долларов направят на восстановление генерирующих мощностей тепловой электростанции в Алеппо. Как ожидается, это позволит обеспечить электроэнергией около 5 миллионов человек. Еще 30 миллионов долларов выделят на модернизацию системы питьевого водоснабжения, включая установку 300 тысяч умных счетчиков воды. Кроме того, 105 миллионов долларов предусмотрено на строительство, восстановление и оснащение 25 центров гражданской обороны по всей Сирии. Еще 60 миллионов долларов направят на восстановление до 10 тысяч поврежденных жилых домов. Соглашения также предусматривают выделение 100 миллионов долларов на строительство и восстановление больниц и медицинских центров, а более 18 миллионов долларов - на цифровизацию и институциональное развитие министерства финансов Сирии.
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финансы, мировая экономика, сирия, саудовская аравия, алеппо
Финансы, Мировая экономика, СИРИЯ, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Алеппо
13:40 05.11.2026
 
Саудовский фонд выделил Сирии кредиты на 403 миллиона долларов

Саудовский фонд развития заключил с Минфином Сирии шесть соглашений о льготных кредитах

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Саудовский фонд развития (SFD) подписал с министерством финансов Сирии шесть соглашений о предоставлении льготных кредитов на общую сумму более 403 миллионов долларов, сообщило в четверг Саудовское агентство печати (SPA).
"Общая стоимость шести соглашений о льготном финансировании превышает 403 миллиона долларов, средства направят на реализацию проектов в энергетике, водоснабжении, здравоохранении, жилищном строительстве и цифровой трансформации", - сообщает SPA.
Соглашения подписали исполнительный директор SFD Султан аль-Маршад и министр финансов Сирии Мухаммед Ясир Барние в присутствии наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана и президента Сирии Ахмеда аш-Шараа.
В частности, 90 миллионов долларов направят на восстановление генерирующих мощностей тепловой электростанции в Алеппо. Как ожидается, это позволит обеспечить электроэнергией около 5 миллионов человек. Еще 30 миллионов долларов выделят на модернизацию системы питьевого водоснабжения, включая установку 300 тысяч умных счетчиков воды.
Кроме того, 105 миллионов долларов предусмотрено на строительство, восстановление и оснащение 25 центров гражданской обороны по всей Сирии. Еще 60 миллионов долларов направят на восстановление до 10 тысяч поврежденных жилых домов.
Соглашения также предусматривают выделение 100 миллионов долларов на строительство и восстановление больниц и медицинских центров, а более 18 миллионов долларов - на цифровизацию и институциональное развитие министерства финансов Сирии.
 
ФинансыМировая экономикаСИРИЯСАУДОВСКАЯ АРАВИЯАлеппо
 
 
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