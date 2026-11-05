https://1prime.ru/20261105/shakhty--874950161.html

В Кузбассе более ста горняков шахты "Шерегешская" выходят на поверхность

В Кузбассе более ста горняков шахты "Шерегешская" выходят на поверхность - 05.11.2026, ПРАЙМ

В Кузбассе более ста горняков шахты "Шерегешская" выходят на поверхность

Более 100 горняков шахты "Шерегешская" выходят на поверхность из-за землетрясения на юге Кузбасса, сообщили РИА Новости в пресс-службе горнодобывающего... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T16:34+0300

2026-11-05T16:34+0300

2026-11-05T16:34+0300

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КЕМЕРОВО, 5 ноя – ПРАЙМ. Более 100 горняков шахты "Шерегешская" выходят на поверхность из-за землетрясения на юге Кузбасса, сообщили РИА Новости в пресс-службе горнодобывающего предприятия. "Шахта "Шерегешская". (Произошло - ред.) сейсмособытие 5 класса. Интенсивность 5-6 класса - при которых выводят людей из шахты…. Более 100 горняков выходят на поверхность. У них есть алгоритм, они сами выходят, бригадами", – сообщили агентству на предприятии.

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общество , промышленность, кузбасс