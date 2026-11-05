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В Кузбассе более ста горняков шахты "Шерегешская" выходят на поверхность
В Кузбассе более ста горняков шахты "Шерегешская" выходят на поверхность - 05.11.2026, ПРАЙМ
В Кузбассе более ста горняков шахты "Шерегешская" выходят на поверхность
Более 100 горняков шахты "Шерегешская" выходят на поверхность из-за землетрясения на юге Кузбасса, сообщили РИА Новости в пресс-службе горнодобывающего... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T16:34+0300
2026-11-05T16:34+0300
2026-11-05T16:34+0300
общество
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КЕМЕРОВО, 5 ноя – ПРАЙМ. Более 100 горняков шахты "Шерегешская" выходят на поверхность из-за землетрясения на юге Кузбасса, сообщили РИА Новости в пресс-службе горнодобывающего предприятия. "Шахта "Шерегешская". (Произошло - ред.) сейсмособытие 5 класса. Интенсивность 5-6 класса - при которых выводят людей из шахты…. Более 100 горняков выходят на поверхность. У них есть алгоритм, они сами выходят, бригадами", – сообщили агентству на предприятии.
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общество , промышленность, кузбасс
Общество , Промышленность, КУЗБАСС
В Кузбассе более ста горняков шахты "Шерегешская" выходят на поверхность
Более 100 горняков "Шерегешской" выходят на поверхность из-за землетрясения в Кузбассе
КЕМЕРОВО, 5 ноя – ПРАЙМ. Более 100 горняков шахты "Шерегешская" выходят на поверхность из-за землетрясения на юге Кузбасса, сообщили РИА Новости в пресс-службе горнодобывающего предприятия.
"Шахта "Шерегешская". (Произошло - ред.) сейсмособытие 5 класса. Интенсивность 5-6 класса - при которых выводят людей из шахты…. Более 100 горняков выходят на поверхность. У них есть алгоритм, они сами выходят, бригадами", – сообщили агентству на предприятии.