https://1prime.ru/20261105/shanhaj-874928107.html
В Шанхае открывается Международное импортное ЭКСПО
В Шанхае открывается Международное импортное ЭКСПО - 05.11.2026, ПРАЙМ
В Шанхае открывается Международное импортное ЭКСПО
Девятое Международное импортное ЭКСПО в четверг открывается в Шанхае на востоке КНР, в этом году свою продукцию на выставке представят рекордное число... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T00:27+0300
2026-11-05T00:27+0300
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ШАНХАЙ, 5 ноя - ПРАЙМ. Девятое Международное импортное ЭКСПО в четверг открывается в Шанхае на востоке КНР, в этом году свою продукцию на выставке представят рекордное число участников, в том числе компании из России.
ЭКСПО традиционно проходит в Шанхае с 5 по 10 ноября с 2018 года и позиционируется как первая в мире импортная выставка государственного уровня, призванная продвигать расширение открытости Китая внешнему миру, а также превратить его огромный рынок в возможности для всего мира.
В этом году на общей площади в 440 тысяч квадратных метров свою продукцию представят 4,14 тысячи компаний из 162 стран и регионов мира.
В церемонии открытия ЭКСПО примут участие вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян и ряд высокопоставленных иностранных политиков, в том числе президент Габона Брис Клотер Олиги Нгема, канцлер Австрии Кристиан Штокер, вице-президент Либерии Джеремия Кунг, заместитель премьер-министра Кубы и министр внешней торговли и иностранных инвестиций Оскар Перес-Олива Фрага, заместитель премьер-министра Словакии и министр экономики Дениса Сакова, а также заместитель премьер-министра Грузии, министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили.
Российские компании ежегодно принимают активное участие в импортном ЭКСПО, которое стало эффективной площадкой для продвижения российских товаров на китайский рынок.
Торговый представитель России в Китае Алексей Дахновский ранее сообщил РИА Новости, что на нынешнем ЭКСПО будет около 100 российских компаний, из них более 60 представят на стендах Российского экспортного центра продукцию пищевой промышленности и АПК, БАДы, технологии, косметику и бытовую химию, сувениры и логистические услуги. По его словам, "эта выставка очень важная, она нацелена именно на товары и услуги из-за рубежа".
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мировая экономика, бизнес, китай, шанхай, кнр, дин сюэсян, госсовет
Мировая экономика, Бизнес, КИТАЙ, Шанхай, КНР, Дин Сюэсян, Госсовет
В Шанхае открывается Международное импортное ЭКСПО
Девятое Международное импортное ЭКСПО открывается в Шанхае на востоке Китая
ШАНХАЙ, 5 ноя - ПРАЙМ. Девятое Международное импортное ЭКСПО в четверг открывается в Шанхае на востоке КНР, в этом году свою продукцию на выставке представят рекордное число участников, в том числе компании из России.
ЭКСПО традиционно проходит в Шанхае с 5 по 10 ноября с 2018 года и позиционируется как первая в мире импортная выставка государственного уровня, призванная продвигать расширение открытости Китая внешнему миру, а также превратить его огромный рынок в возможности для всего мира.
В этом году на общей площади в 440 тысяч квадратных метров свою продукцию представят 4,14 тысячи компаний из 162 стран и регионов мира.
В церемонии открытия ЭКСПО примут участие вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян и ряд высокопоставленных иностранных политиков, в том числе президент Габона Брис Клотер Олиги Нгема, канцлер Австрии Кристиан Штокер, вице-президент Либерии Джеремия Кунг, заместитель премьер-министра Кубы и министр внешней торговли и иностранных инвестиций Оскар Перес-Олива Фрага, заместитель премьер-министра Словакии и министр экономики Дениса Сакова, а также заместитель премьер-министра Грузии, министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили.
Российские компании ежегодно принимают активное участие в импортном ЭКСПО, которое стало эффективной площадкой для продвижения российских товаров на китайский рынок.
Торговый представитель России в Китае Алексей Дахновский ранее сообщил РИА Новости, что на нынешнем ЭКСПО будет около 100 российских компаний, из них более 60 представят на стендах Российского экспортного центра продукцию пищевой промышленности и АПК, БАДы, технологии, косметику и бытовую химию, сувениры и логистические услуги. По его словам, "эта выставка очень важная, она нацелена именно на товары и услуги из-за рубежа".