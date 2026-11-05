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Air Arabia расширяет программу полетов в Шарджу - 05.11.2026, ПРАЙМ
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Air Arabia расширяет программу полетов в Шарджу
Air Arabia расширяет программу полетов в Шарджу - 05.11.2026, ПРАЙМ
Air Arabia расширяет программу полетов в Шарджу
Авиакомпания Air Arabia с 12 декабря расширяет программу полетов в Шарджу (ОАЭ) из Москвы (аэропорт "Домодедово") до двух рейсов в день, сообщила столичная... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T11:04+0300
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бизнес
россия
оаэ
москва
пхукет
air arabia
аэропорт домодедово
a320neo
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Авиакомпания Air Arabia с 12 декабря расширяет программу полетов в Шарджу (ОАЭ) из Москвы (аэропорт "Домодедово") до двух рейсов в день, сообщила столичная воздушная гавань. "Air Arabia расширяет из Международного аэропорта "Домодедово" программу полетов в Международный аэропорт "Шарджа" (ОАЭ) до двух ежедневных с 12 декабря", - говорится в сообщении. Полеты будут осуществляться на самолетах Airbus A320neo вместимостью 174 пассажира. Время в пути из Москвы в Шарджу составит 5 часов 40 минут. "Расширение полетной программы обеспечит пассажирам удобные стыковки в международном аэропорту Шарджи с популярными направлениями маршрутной сети Air Arabia. Время ожидания составляет до двух часов, что позволит пассажирам комфортно продолжить путешествие на Мальдивы, Пхукет, Коломбо, Бангкок, Джидду, Медину и Дакку", - добавили в аэропорту. Сейчас Air Arabia выполняет ежедневный рейс G9 806 по маршруту Домодедово – Шарджа на воздушных судах Airbus A320neo. Вылет из аэропорта "Домодедово" в 22.55 мск, прибытие в аэропорт Шарджи - в 6.50.
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Бизнес, РОССИЯ, ОАЭ, МОСКВА, ПХУКЕТ, Air Arabia, аэропорт Домодедово, A320neo
11:04 05.11.2026
 
Air Arabia расширяет программу полетов в Шарджу

Air Arabia с 12 декабря расширяет программу полетов в Шарджу до двух рейсов в день

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Авиакомпания Air Arabia с 12 декабря расширяет программу полетов в Шарджу (ОАЭ) из Москвы (аэропорт "Домодедово") до двух рейсов в день, сообщила столичная воздушная гавань.
"Air Arabia расширяет из Международного аэропорта "Домодедово" программу полетов в Международный аэропорт "Шарджа" (ОАЭ) до двух ежедневных с 12 декабря", - говорится в сообщении.
Полеты будут осуществляться на самолетах Airbus A320neo вместимостью 174 пассажира. Время в пути из Москвы в Шарджу составит 5 часов 40 минут.
"Расширение полетной программы обеспечит пассажирам удобные стыковки в международном аэропорту Шарджи с популярными направлениями маршрутной сети Air Arabia. Время ожидания составляет до двух часов, что позволит пассажирам комфортно продолжить путешествие на Мальдивы, Пхукет, Коломбо, Бангкок, Джидду, Медину и Дакку", - добавили в аэропорту.
Сейчас Air Arabia выполняет ежедневный рейс G9 806 по маршруту Домодедово – Шарджа на воздушных судах Airbus A320neo. Вылет из аэропорта "Домодедово" в 22.55 мск, прибытие в аэропорт Шарджи - в 6.50.
 
БизнесРОССИЯОАЭМОСКВАПХУКЕТAir Arabiaаэропорт ДомодедовоA320neo
 
 
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