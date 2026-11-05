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Air Arabia расширяет программу полетов в Шарджу

Air Arabia расширяет программу полетов в Шарджу - 05.11.2026, ПРАЙМ

Air Arabia расширяет программу полетов в Шарджу

Авиакомпания Air Arabia с 12 декабря расширяет программу полетов в Шарджу (ОАЭ) из Москвы (аэропорт "Домодедово") до двух рейсов в день, сообщила столичная... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T11:04+0300

2026-11-05T11:04+0300

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Авиакомпания Air Arabia с 12 декабря расширяет программу полетов в Шарджу (ОАЭ) из Москвы (аэропорт "Домодедово") до двух рейсов в день, сообщила столичная воздушная гавань. "Air Arabia расширяет из Международного аэропорта "Домодедово" программу полетов в Международный аэропорт "Шарджа" (ОАЭ) до двух ежедневных с 12 декабря", - говорится в сообщении. Полеты будут осуществляться на самолетах Airbus A320neo вместимостью 174 пассажира. Время в пути из Москвы в Шарджу составит 5 часов 40 минут. "Расширение полетной программы обеспечит пассажирам удобные стыковки в международном аэропорту Шарджи с популярными направлениями маршрутной сети Air Arabia. Время ожидания составляет до двух часов, что позволит пассажирам комфортно продолжить путешествие на Мальдивы, Пхукет, Коломбо, Бангкок, Джидду, Медину и Дакку", - добавили в аэропорту. Сейчас Air Arabia выполняет ежедневный рейс G9 806 по маршруту Домодедово – Шарджа на воздушных судах Airbus A320neo. Вылет из аэропорта "Домодедово" в 22.55 мск, прибытие в аэропорт Шарджи - в 6.50.

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