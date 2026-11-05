https://1prime.ru/20261105/sheregeshskaya-874950570.html

Все горняки шахты "Шерегешская" в Кузбассе вышли на поверхность

Все горняки шахты "Шерегешская" в Кузбассе вышли на поверхность - 05.11.2026, ПРАЙМ

Все горняки шахты "Шерегешская" в Кузбассе вышли на поверхность

Все горняки шахты "Шерегешская" в Кузбассе, где произошло сейсмособытие, вышли на поверхность, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в региональном центре... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T16:37+0300

2026-11-05T16:37+0300

2026-11-05T16:37+0300

общество

промышленность

кузбасс

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КЕМЕРОВО, 5 ноя – ПРАЙМ. Все горняки шахты "Шерегешская" в Кузбассе, где произошло сейсмособытие, вышли на поверхность, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в региональном центре медицины катастроф. Ранее в четверг в пресс-службе горнодобывающего предприятия агентству сообщили, что более 100 горняков шахты "Шерегешская" выходят на поверхность из-за землетрясения, произошедшего на юге Кузбасса. "Пострадавших нет, всех вывели", – заявил собеседник агентства, отвечая на вопрос, есть ли пострадавшие.

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общество , промышленность, кузбасс