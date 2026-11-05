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Шахта "Шерегешская" подтвердила выход всех горняков на поверхность - 05.11.2026, ПРАЙМ
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Шахта "Шерегешская" подтвердила выход всех горняков на поверхность
Шахта "Шерегешская" подтвердила выход всех горняков на поверхность - 05.11.2026, ПРАЙМ
Шахта "Шерегешская" подтвердила выход всех горняков на поверхность
Более 100 горняков шахты "Шерегешская" вышли на поверхность после подземного толчка, сообщили РИА Новости в пресс-службе горнодобывающего предприятия. | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T16:42+0300
2026-11-05T16:42+0300
кузбасс
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КЕМЕРОВО, 5 ноя – ПРАЙМ. Более 100 горняков шахты "Шерегешская" вышли на поверхность после подземного толчка, сообщили РИА Новости в пресс-службе горнодобывающего предприятия. Ранее в четверг в пресс-службе горнодобывающего предприятия агентству сообщили, что более 100 горняков "Шерегешской" выходят на поверхность из-за землетрясения, произошедшего на юге Кузбасса. В региональном центре медицины катастроф пояснили, что пострадавших нет, все горняки вышли из шахты. "На шахте "Шерегешская" зарегистрировано геодинамическое явление (подземный толчок), более 100 сотрудников вывели на поверхность", – рассказали РИА Новости на предприятии. "Шерегешская" входит в состав компании "Евразруда". На предприятии добывают железную руду.
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кузбасс
КУЗБАСС
16:42 05.11.2026
 
Шахта "Шерегешская" подтвердила выход всех горняков на поверхность

Шахта "Шерегешская" подтвердила выход всех горняков на поверхность после землетрясения

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КЕМЕРОВО, 5 ноя – ПРАЙМ. Более 100 горняков шахты "Шерегешская" вышли на поверхность после подземного толчка, сообщили РИА Новости в пресс-службе горнодобывающего предприятия.
Ранее в четверг в пресс-службе горнодобывающего предприятия агентству сообщили, что более 100 горняков "Шерегешской" выходят на поверхность из-за землетрясения, произошедшего на юге Кузбасса. В региональном центре медицины катастроф пояснили, что пострадавших нет, все горняки вышли из шахты.
"На шахте "Шерегешская" зарегистрировано геодинамическое явление (подземный толчок), более 100 сотрудников вывели на поверхность", – рассказали РИА Новости на предприятии.
"Шерегешская" входит в состав компании "Евразруда". На предприятии добывают железную руду.
 
КУЗБАСС
 
 
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