https://1prime.ru/20261105/sheregeshskaya-874950867.html

Шахта "Шерегешская" подтвердила выход всех горняков на поверхность

Шахта "Шерегешская" подтвердила выход всех горняков на поверхность - 05.11.2026, ПРАЙМ

Шахта "Шерегешская" подтвердила выход всех горняков на поверхность

Более 100 горняков шахты "Шерегешская" вышли на поверхность после подземного толчка, сообщили РИА Новости в пресс-службе горнодобывающего предприятия. | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T16:42+0300

2026-11-05T16:42+0300

2026-11-05T16:42+0300

кузбасс

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КЕМЕРОВО, 5 ноя – ПРАЙМ. Более 100 горняков шахты "Шерегешская" вышли на поверхность после подземного толчка, сообщили РИА Новости в пресс-службе горнодобывающего предприятия. Ранее в четверг в пресс-службе горнодобывающего предприятия агентству сообщили, что более 100 горняков "Шерегешской" выходят на поверхность из-за землетрясения, произошедшего на юге Кузбасса. В региональном центре медицины катастроф пояснили, что пострадавших нет, все горняки вышли из шахты. "На шахте "Шерегешская" зарегистрировано геодинамическое явление (подземный толчок), более 100 сотрудников вывели на поверхность", – рассказали РИА Новости на предприятии. "Шерегешская" входит в состав компании "Евразруда". На предприятии добывают железную руду.

кузбасс

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