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Шахта "Шерегешская" в Кузбассе приостановила работу после землетрясения - 05.11.2026, ПРАЙМ
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Шахта "Шерегешская" в Кузбассе приостановила работу после землетрясения
Шахта "Шерегешская" в Кузбассе приостановила работу после землетрясения - 05.11.2026, ПРАЙМ
Шахта "Шерегешская" в Кузбассе приостановила работу после землетрясения
Шахта "Шерегешская" в Кузбассе приостановила работу после землетрясения, сообщили РИА Новости в пресс-службе железорудного предприятия. | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T17:42+0300
2026-11-05T17:42+0300
общество
промышленность
кузбасс
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КЕМЕРОВО, 5 ноя – ПРАЙМ. Шахта "Шерегешская" в Кузбассе приостановила работу после землетрясения, сообщили РИА Новости в пресс-службе железорудного предприятия. Все горняки шахты "Шерегешская" на юге Кузбасса, где произошло сейсмособытие, вышли на поверхность, пострадавших нет, сообщили ранее РИА Новости в региональном центре медицины катастроф. "Шерегешская" (шахта – ред.) приостановила работу после землетрясения", – сообщил собеседник агентства. "Шерегешская" входит в состав компании "Евразруда". На предприятии добывают железную руду.
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общество , промышленность, кузбасс
Общество , Промышленность, КУЗБАСС
17:42 05.11.2026
 
Шахта "Шерегешская" в Кузбассе приостановила работу после землетрясения

Шахта "Шерегешская" в Кузбассе приостановила работу после землетрясения

© РИА Новости . Юрий Юрьев | Перейти в медиабанкРабота шахтеров в забое
Работа шахтеров в забое - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2026
© РИА Новости . Юрий Юрьев
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КЕМЕРОВО, 5 ноя – ПРАЙМ. Шахта "Шерегешская" в Кузбассе приостановила работу после землетрясения, сообщили РИА Новости в пресс-службе железорудного предприятия.
Все горняки шахты "Шерегешская" на юге Кузбасса, где произошло сейсмособытие, вышли на поверхность, пострадавших нет, сообщили ранее РИА Новости в региональном центре медицины катастроф.
"Шерегешская" (шахта – ред.) приостановила работу после землетрясения", – сообщил собеседник агентства.
"Шерегешская" входит в состав компании "Евразруда". На предприятии добывают железную руду.
 
ОбществоПромышленностьКУЗБАСС
 
 
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