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Шахта "Шерегешская" в Кузбассе приостановила работу после землетрясения

Шахта "Шерегешская" в Кузбассе приостановила работу после землетрясения - 05.11.2026, ПРАЙМ

Шахта "Шерегешская" в Кузбассе приостановила работу после землетрясения

Шахта "Шерегешская" в Кузбассе приостановила работу после землетрясения, сообщили РИА Новости в пресс-службе железорудного предприятия. | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T17:42+0300

2026-11-05T17:42+0300

2026-11-05T17:42+0300

общество

промышленность

кузбасс

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КЕМЕРОВО, 5 ноя – ПРАЙМ. Шахта "Шерегешская" в Кузбассе приостановила работу после землетрясения, сообщили РИА Новости в пресс-службе железорудного предприятия. Все горняки шахты "Шерегешская" на юге Кузбасса, где произошло сейсмособытие, вышли на поверхность, пострадавших нет, сообщили ранее РИА Новости в региональном центре медицины катастроф. "Шерегешская" (шахта – ред.) приостановила работу после землетрясения", – сообщил собеседник агентства. "Шерегешская" входит в состав компании "Евразруда". На предприятии добывают железную руду.

кузбасс

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общество , промышленность, кузбасс