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Следы сильного удара обнаружили на яхте для подрыва "Северных потоков"

Следы сильного удара обнаружили на яхте для подрыва "Северных потоков" - 05.11.2026, ПРАЙМ

Следы сильного удара обнаружили на яхте для подрыва "Северных потоков"

На корме задействованной в подрыве "Северных потоков" яхты "Андромеда" обнаружены сколы и глубокие царапины, свидетельствующие о массивном ударе, сообщил в... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T22:50+0300

2026-11-05T22:50+0300

2026-11-05T22:54+0300

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ГАМБУРГ, 5 ноя - ПРАЙМ. На корме задействованной в подрыве "Северных потоков" яхты "Андромеда" обнаружены сколы и глубокие царапины, свидетельствующие о массивном ударе, сообщил в Высшем земельном суде Гамбурга выступающий в качестве свидетеля сотрудник федерального ведомства уголовной полиции ФРГ (ВКА), передает корреспондент РИА Новости. В ходе судебного заседания представитель ВКА продемонстрировал оцифрованные снимки внешнего осмотра судна, которое находилось на сухой стоянке фирмы Mola. Криминалисты зафиксировали, в частности, повреждения на откидном борту для купания, через который осуществляется спуск на воду. "Несколько царапин глубиной до двух миллиметров были отчетливо видны при осмотре на месте", - сказал свидетель. По его словам, эти повреждения характеризуются как результат сильного внешнего воздействия. Суд по уголовному делу в отношении гражданина Украины Сергея Кузнецова, обвиняемого в координации подрыва "Северных потоков", начался в Гамбурге 14 октября. Всего в рамках процесса запланировано более 40 заседаний вплоть до середины июня 2027 года. Бывшего украинского военного Сергея Кузнецова задержали в августе 2025 года в Италии, откуда экстрадировали в Германию. По версии немецкого следствия, по поручению государственных структур Украины он вместе с другими военнослужащими разработал план по уничтожению "Северных потоков". Прокуратура ФРГ предъявила Кузнецову обвинения в соучастии в военном преступлении в виде атаки на гражданские объекты. Кроме того, ему инкриминируют организацию взрыва, уничтожение сооружений и нарушение работы общественных предприятий. Максимальный срок наказания, который грозит Кузнецову по немецкому уголовному законодательству, составляет до 15 лет лишения свободы. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.

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общество , германия, украина, италия, дмитрий песков, северный поток - 2