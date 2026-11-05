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СМИ: Bosch сократит 24 тысячи рабочих мест к 2032 году

СМИ: Bosch сократит 24 тысячи рабочих мест к 2032 году - 05.11.2026, ПРАЙМ

СМИ: Bosch сократит 24 тысячи рабочих мест к 2032 году

Немецкий поставщик автокомплектующих Bosch сократит 24 тысячи рабочих мест к 2032 году на фоне кризиса автопромышленности в Германии и конкуренции с китайскими... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T14:15+0300

2026-11-05T14:15+0300

2026-11-05T14:15+0300

бизнес

промышленность

германия

bosch

handelsblatt

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Немецкий поставщик автокомплектующих Bosch сократит 24 тысячи рабочих мест к 2032 году на фоне кризиса автопромышленности в Германии и конкуренции с китайскими производителями, сообщает издание Handelsblatt. В конце сентября агентство DPA передавало, что Bosch сократит около 900 сотрудников на предприятии в Нюрнберге в дополнение к масштабной программе ликвидации 22 тысяч рабочих мест. "Bosch потеряет 24 тысячи мест в Германии к 2032 году", - говорится в публикации издания. Указывается, что это совокупное число с учетом новых недавних решений о сокращениях рабочих мест. Среди причин в компании называют тяжелое положение в автомобильной индустрии и конкуренцию с китайскими производителями, которые все активнее завоевывают европейский рынок. Агентство DPA в марте сообщало, что сокращения около 22 тысяч рабочих мест пройдут в период с 2029 по 2032 годы и затронут как штаб-квартиру, так и предприятия концерна. Затраты, связанные с сокращением рабочих мест в этот период, обойдутся Bosch в 2,7 миллиарда евро. Федеральное статистическое бюро страны (Destatis) в середине августа сообщило, что занятость в автомобильной промышленности Германии упала до минимального с 2005 года уровня. Ведомство также подчеркивало, что германская обрабатывающая промышленность за последний год потеряла 144,1 тысячи рабочих мест.

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бизнес, промышленность, германия, bosch, handelsblatt