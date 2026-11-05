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Economist назвал главную тему саммита G20 - 05.11.2026, ПРАЙМ
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Economist назвал главную тему саммита G20
Economist назвал главную тему саммита G20 - 05.11.2026, ПРАЙМ
Economist назвал главную тему саммита G20
Основной темой саммита лидеров G20 в следующем году будет разработка общего стандарта для регулирования искусственного интеллекта (ИИ), сообщает журнал... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T15:55+0300
2026-11-05T15:57+0300
мировая экономика
великобритания
лондон
сша
энди бернем
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874948436.jpg?1793883446
ЛОНДОН, 5 ноя - ПРАЙМ. Основной темой саммита лидеров G20 в следующем году будет разработка общего стандарта для регулирования искусственного интеллекта (ИИ), сообщает журнал Economist со ссылкой на премьер-министра Великобритании Энди Бернема. "Работа над "глобальным набором стандартов" в области искусственного интеллекта станет главной задачей (саммита – ред.)", - пишет издание. Отмечается, что Лондон рассчитывает позиционировать себя как посредника между технологическими сверхдержавами - США и Китаем, опираясь на работу британского Института безопасности в сфере искусственного интеллекта. При этом Бернем признал, что создать регулирующие рамки, которые могли бы принять обе страны, будет непросто. Саммит лидеров G20 состоится в Манчестере 27-28 ноября 2027 года.
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мировая экономика, великобритания, лондон, сша, энди бернем
Мировая экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЛОНДОН, США, Энди Бернем
15:55 05.11.2026 (обновлено: 15:57 05.11.2026)
 
Economist назвал главную тему саммита G20

Economist: основной темой саммита G20 в 2027 году будет разработка общего стандарта для ИИ

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ЛОНДОН, 5 ноя - ПРАЙМ. Основной темой саммита лидеров G20 в следующем году будет разработка общего стандарта для регулирования искусственного интеллекта (ИИ), сообщает журнал Economist со ссылкой на премьер-министра Великобритании Энди Бернема.
"Работа над "глобальным набором стандартов" в области искусственного интеллекта станет главной задачей (саммита – ред.)", - пишет издание.
Отмечается, что Лондон рассчитывает позиционировать себя как посредника между технологическими сверхдержавами - США и Китаем, опираясь на работу британского Института безопасности в сфере искусственного интеллекта. При этом Бернем признал, что создать регулирующие рамки, которые могли бы принять обе страны, будет непросто.
Саммит лидеров G20 состоится в Манчестере 27-28 ноября 2027 года.
 
Мировая экономикаВЕЛИКОБРИТАНИЯЛОНДОНСШАЭнди Бернем
 
 
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