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Economist назвал главную тему саммита G20

Economist назвал главную тему саммита G20 - 05.11.2026, ПРАЙМ

Economist назвал главную тему саммита G20

Основной темой саммита лидеров G20 в следующем году будет разработка общего стандарта для регулирования искусственного интеллекта (ИИ), сообщает журнал... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T15:55+0300

2026-11-05T15:55+0300

2026-11-05T15:57+0300

мировая экономика

великобритания

лондон

сша

энди бернем

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ЛОНДОН, 5 ноя - ПРАЙМ. Основной темой саммита лидеров G20 в следующем году будет разработка общего стандарта для регулирования искусственного интеллекта (ИИ), сообщает журнал Economist со ссылкой на премьер-министра Великобритании Энди Бернема. "Работа над "глобальным набором стандартов" в области искусственного интеллекта станет главной задачей (саммита – ред.)", - пишет издание. Отмечается, что Лондон рассчитывает позиционировать себя как посредника между технологическими сверхдержавами - США и Китаем, опираясь на работу британского Института безопасности в сфере искусственного интеллекта. При этом Бернем признал, что создать регулирующие рамки, которые могли бы принять обе страны, будет непросто. Саммит лидеров G20 состоится в Манчестере 27-28 ноября 2027 года.

великобритания

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мировая экономика, великобритания, лондон, сша, энди бернем