https://1prime.ru/20261105/smi-874961437.html

Blue Origin отложила запуск ракеты New Glenn, пишет FT

Blue Origin отложила запуск ракеты New Glenn, пишет FT - 05.11.2026, ПРАЙМ

Blue Origin отложила запуск ракеты New Glenn, пишет FT

Американская космическая компания Blue Origin, основанная миллиардером Джеффом Безосом, отложила запуск своей ракеты New Glenn до января 2027 года, сообщила... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T20:37+0300

2026-11-05T20:37+0300

2026-11-05T20:38+0300

вашингтон

джефф безос

blue origin

spacex

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874961437.jpg?1793900320

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Американская космическая компания Blue Origin, основанная миллиардером Джеффом Безосом, отложила запуск своей ракеты New Glenn до января 2027 года, сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники. "В среду сотрудникам сообщили, что следующий запуск запланирован на январь 2027 года из-за серии задержек, связанных с реконструкцией стартовой площадки во Флориде", - пишет издание. Как отмечает FT, Blue Origin стремилась возобновить запуски в этом году после того, как в мае во время испытаний вышел из строя клапан двигателя ракеты New Glenn, что вызвало сильный пожар, нанесший ущерб объекту. По данным газеты, генеральный директор Blue Origin Дейв Лимп (Dave Limp) сообщил сотрудникам, что восстановление стартовой площадки оказалось далеко не простым делом из-за суровых погодных условий, наблюдавшихся летом. Кроме того, в последние дни в регионе произошли внезапные наводнения, которые еще больше затруднят восстановительные работы. В октябре агентство Рейтер сообщало, что Blue Origin рассчитывает выйти на несколько запусков ракеты-носителя New Glenn в неделю к концу десятилетия, чтобы догнать своего главного конкурента SpaceX. Blue Origin - частная космическая компания, основанная в 2000 году Джеффом Безосом. Штаб-квартира расположена в городе Кент, штат Вашингтон. Blue Origin разработала ракеты New Shepard и New Glenn.

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

вашингтон, джефф безос, blue origin, spacex