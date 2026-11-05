https://1prime.ru/20261105/ssha-874961160.html
Россия втрое увеличила импорт пищевых ароматизаторов из США
Россия втрое увеличила импорт пищевых ароматизаторов из США - 05.11.2026, ПРАЙМ
Россия втрое увеличила импорт пищевых ароматизаторов из США
Соединенные Штаты суммарно за три квартала этого года поставили в Россию более чем втрое больше вкусоароматических пищевых добавок, чем за такой же период... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T20:16+0300
2026-11-05T20:16+0300
2026-11-05T20:20+0300
россия
канада
мексика
ирландия
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874961160.jpg?1793899224
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Соединенные Штаты суммарно за три квартала этого года поставили в Россию более чем втрое больше вкусоароматических пищевых добавок, чем за такой же период прошлого года, свидетельствуют данные американской таможни, которые изучило РИА Новости. Так, за январь-сентябрь Штаты экспортировали в РФ смесей душистых веществ, используемых для промышленного производства пищевых продуктов или напитков на 2,9 миллиона долларов - в 3,3 раза больше, чем за такой же период прошлого года. Объем поставок в сентябре также вырос: в 5,2 раза по сравнению с августом и в 5,4 раза по сравнению с прошлым сентябрем - до 481,4 тысячи долларов. Всего за сентябрь Штаты экспортировали ароматических и вкусовых добавок для еды и напитков на 159,5 миллиона долларов. Больше всего - в Канаду (65,3 миллиона), Мексику (16,9 миллиона), Ирландию (10,1 миллиона), Бразилию (почти 8 миллионов) и Швейцарию (4,4 миллиона). По итогам девяти месяцев поставки составили 1,49 миллиарда долларов.
канада
мексика
ирландия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, канада, мексика, ирландия
РОССИЯ, КАНАДА, МЕКСИКА, ИРЛАНДИЯ
Россия втрое увеличила импорт пищевых ароматизаторов из США
США за три квартала 2026 года втрое увеличила импорт пищевых ароматизаторов из США
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Соединенные Штаты суммарно за три квартала этого года поставили в Россию более чем втрое больше вкусоароматических пищевых добавок, чем за такой же период прошлого года, свидетельствуют данные американской таможни, которые изучило РИА Новости.
Так, за январь-сентябрь Штаты экспортировали в РФ смесей душистых веществ, используемых для промышленного производства пищевых продуктов или напитков на 2,9 миллиона долларов - в 3,3 раза больше, чем за такой же период прошлого года.
Объем поставок в сентябре также вырос: в 5,2 раза по сравнению с августом и в 5,4 раза по сравнению с прошлым сентябрем - до 481,4 тысячи долларов.
Всего за сентябрь Штаты экспортировали ароматических и вкусовых добавок для еды и напитков на 159,5 миллиона долларов. Больше всего - в Канаду (65,3 миллиона), Мексику (16,9 миллиона), Ирландию (10,1 миллиона), Бразилию (почти 8 миллионов) и Швейцарию (4,4 миллиона). По итогам девяти месяцев поставки составили 1,49 миллиарда долларов.