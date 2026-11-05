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Россия втрое увеличила импорт пищевых ароматизаторов из США

Россия втрое увеличила импорт пищевых ароматизаторов из США - 05.11.2026, ПРАЙМ

Россия втрое увеличила импорт пищевых ароматизаторов из США

Соединенные Штаты суммарно за три квартала этого года поставили в Россию более чем втрое больше вкусоароматических пищевых добавок, чем за такой же период... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T20:16+0300

2026-11-05T20:16+0300

2026-11-05T20:20+0300

россия

канада

мексика

ирландия

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Соединенные Штаты суммарно за три квартала этого года поставили в Россию более чем втрое больше вкусоароматических пищевых добавок, чем за такой же период прошлого года, свидетельствуют данные американской таможни, которые изучило РИА Новости. Так, за январь-сентябрь Штаты экспортировали в РФ смесей душистых веществ, используемых для промышленного производства пищевых продуктов или напитков на 2,9 миллиона долларов - в 3,3 раза больше, чем за такой же период прошлого года. Объем поставок в сентябре также вырос: в 5,2 раза по сравнению с августом и в 5,4 раза по сравнению с прошлым сентябрем - до 481,4 тысячи долларов. Всего за сентябрь Штаты экспортировали ароматических и вкусовых добавок для еды и напитков на 159,5 миллиона долларов. Больше всего - в Канаду (65,3 миллиона), Мексику (16,9 миллиона), Ирландию (10,1 миллиона), Бразилию (почти 8 миллионов) и Швейцарию (4,4 миллиона). По итогам девяти месяцев поставки составили 1,49 миллиарда долларов.

канада

мексика

ирландия

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россия, канада, мексика, ирландия