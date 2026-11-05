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CNN: демократы намерены расследовать замедление работы Starlink на Украине

CNN: демократы намерены расследовать замедление работы Starlink на Украине - 05.11.2026, ПРАЙМ

CNN: демократы намерены расследовать замедление работы Starlink на Украине

Американские демократы после получения контроля над сенатом в январе 2027 года намерены провести расследование и выяснить, кто распорядился замедлить работу... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T22:38+0300

2026-11-05T22:38+0300

2026-11-05T22:38+0300

технологии

мировая экономика

украина

сша

владимир зеленский

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starlink

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ВАШИНГТОН, 5 ноя – ПРАЙМ. Американские демократы после получения контроля над сенатом в январе 2027 года намерены провести расследование и выяснить, кто распорядился замедлить работу военной системы спутниковой связи Starshield на Украине, сообщил в четверг телеканал CNN со ссылкой на источник в демократической фракции. Третьего ноября в США прошли промежуточные выборы в конгресс, по итогам которых демократы получили контроль над обеими палатами. Новый состав конгресса приступит к работе в январе 2027 года. "Сенатский комитет по иностранным делам направил письма частным компаниям и в администрацию для сбора документов перед ожидаемым началом расследования в следующую сессию конгресса под контролем демократов", - говорится в сообщении. В частности, такое письмо отправлено предпринимателю Илону Маску, владельцу Starlink, военной версией которой является Starshield. В октябре украинские официальные лица заявляли, что работа Starshield — военной версии Starlink — была существенно ограничена. Так, Владимир Зеленский 19 октября заявлял, что терминалы спутниковой связи работают с ограничениями. Позже он сообщил, что работа системы Starlink и ее военной версии Starshield на Украине восстановлена, они функционируют на необходимой для ВСУ скорости.

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технологии, мировая экономика, украина, сша, владимир зеленский, cnn, starlink, всу