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CNN: демократы намерены расследовать замедление работы Starlink на Украине - 05.11.2026, ПРАЙМ
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CNN: демократы намерены расследовать замедление работы Starlink на Украине
CNN: демократы намерены расследовать замедление работы Starlink на Украине - 05.11.2026, ПРАЙМ
CNN: демократы намерены расследовать замедление работы Starlink на Украине
Американские демократы после получения контроля над сенатом в январе 2027 года намерены провести расследование и выяснить, кто распорядился замедлить работу... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T22:38+0300
2026-11-05T22:38+0300
технологии
мировая экономика
украина
сша
владимир зеленский
cnn
starlink
всу
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ВАШИНГТОН, 5 ноя – ПРАЙМ. Американские демократы после получения контроля над сенатом в январе 2027 года намерены провести расследование и выяснить, кто распорядился замедлить работу военной системы спутниковой связи Starshield на Украине, сообщил в четверг телеканал CNN со ссылкой на источник в демократической фракции. Третьего ноября в США прошли промежуточные выборы в конгресс, по итогам которых демократы получили контроль над обеими палатами. Новый состав конгресса приступит к работе в январе 2027 года. "Сенатский комитет по иностранным делам направил письма частным компаниям и в администрацию для сбора документов перед ожидаемым началом расследования в следующую сессию конгресса под контролем демократов", - говорится в сообщении. В частности, такое письмо отправлено предпринимателю Илону Маску, владельцу Starlink, военной версией которой является Starshield. В октябре украинские официальные лица заявляли, что работа Starshield — военной версии Starlink — была существенно ограничена. Так, Владимир Зеленский 19 октября заявлял, что терминалы спутниковой связи работают с ограничениями. Позже он сообщил, что работа системы Starlink и ее военной версии Starshield на Украине восстановлена, они функционируют на необходимой для ВСУ скорости.
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технологии, мировая экономика, украина, сша, владимир зеленский, cnn, starlink, всу
Технологии, Мировая экономика, УКРАИНА, США, Владимир Зеленский, CNN, Starlink, ВСУ
22:38 05.11.2026
 
CNN: демократы намерены расследовать замедление работы Starlink на Украине

CNN: демократы в США хотят выяснить, кто приказал замедлить работу Starshield на Украине

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ВАШИНГТОН, 5 ноя – ПРАЙМ. Американские демократы после получения контроля над сенатом в январе 2027 года намерены провести расследование и выяснить, кто распорядился замедлить работу военной системы спутниковой связи Starshield на Украине, сообщил в четверг телеканал CNN со ссылкой на источник в демократической фракции.
Третьего ноября в США прошли промежуточные выборы в конгресс, по итогам которых демократы получили контроль над обеими палатами. Новый состав конгресса приступит к работе в январе 2027 года.
"Сенатский комитет по иностранным делам направил письма частным компаниям и в администрацию для сбора документов перед ожидаемым началом расследования в следующую сессию конгресса под контролем демократов", - говорится в сообщении.
В частности, такое письмо отправлено предпринимателю Илону Маску, владельцу Starlink, военной версией которой является Starshield.
В октябре украинские официальные лица заявляли, что работа Starshield — военной версии Starlink — была существенно ограничена. Так, Владимир Зеленский 19 октября заявлял, что терминалы спутниковой связи работают с ограничениями. Позже он сообщил, что работа системы Starlink и ее военной версии Starshield на Украине восстановлена, они функционируют на необходимой для ВСУ скорости.
 
ТехнологииМировая экономикаУКРАИНАСШАВладимир ЗеленскийCNNStarlinkВСУ
 
 
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