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Посол России оценил ситуацию с заполнением газохранилищ в Венгрии - 05.11.2026, ПРАЙМ
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Посол России оценил ситуацию с заполнением газохранилищ в Венгрии
Посол России оценил ситуацию с заполнением газохранилищ в Венгрии - 05.11.2026, ПРАЙМ
Посол России оценил ситуацию с заполнением газохранилищ в Венгрии
Заполнение газохранилищ в Венгрии пока выгодно отличается от общеевропейского уровня, и это прямой результат сотрудничества с российским поставщиком, заявил... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T08:12+0300
2026-11-05T08:12+0300
газ
венгрия
будапешт
ормузский пролив
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БУДАПЕШТ, 5 ноя - ПРАЙМ. Заполнение газохранилищ в Венгрии пока выгодно отличается от общеевропейского уровня, и это прямой результат сотрудничества с российским поставщиком, заявил посол России в Будапеште Евгений Станиславов в интервью РИА Новости. "Пока заполнение газохранилищ в Венгрии выгодно отличается от общеевропейского уровня и это прямой результат сотрудничества с российским экспортером газа. А что будет в следующем году, особенно в условиях продолжающейся блокады Ормузского пролива и полностью вычеркнутых из энергобаланса Европы поставок газа из Персидского залива, предполагать очень сложно, но готовиться нужно", - сказал Станиславов. Министр экономики и энергетики Венгрии Иштван Капитань заявил в сентябре, что Будапешт готов выполнить требование Брюсселя по отказу от российского газа с октября 2027 года и якобы располагает альтернативными источниками. Глава МИД Венгрии Анита Орбан в начале ноября также заявила, что Будапешт откажется от поставок природного газа из России к осени 2027 года и ищет пути для отказа от российской нефти.
венгрия
будапешт
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газ, венгрия, будапешт, ормузский пролив
Газ, ВЕНГРИЯ, Будапешт, Ормузский пролив
08:12 05.11.2026
 
Посол России оценил ситуацию с заполнением газохранилищ в Венгрии

Станиславов: заполнение газохранилищ в Венгрии пока выгодно отличается от общеевропейского

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БУДАПЕШТ, 5 ноя - ПРАЙМ. Заполнение газохранилищ в Венгрии пока выгодно отличается от общеевропейского уровня, и это прямой результат сотрудничества с российским поставщиком, заявил посол России в Будапеште Евгений Станиславов в интервью РИА Новости.
"Пока заполнение газохранилищ в Венгрии выгодно отличается от общеевропейского уровня и это прямой результат сотрудничества с российским экспортером газа. А что будет в следующем году, особенно в условиях продолжающейся блокады Ормузского пролива и полностью вычеркнутых из энергобаланса Европы поставок газа из Персидского залива, предполагать очень сложно, но готовиться нужно", - сказал Станиславов.
Министр экономики и энергетики Венгрии Иштван Капитань заявил в сентябре, что Будапешт готов выполнить требование Брюсселя по отказу от российского газа с октября 2027 года и якобы располагает альтернативными источниками. Глава МИД Венгрии Анита Орбан в начале ноября также заявила, что Будапешт откажется от поставок природного газа из России к осени 2027 года и ищет пути для отказа от российской нефти.
 
ГазВЕНГРИЯБудапештОрмузский пролив
 
 
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