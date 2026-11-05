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Посол России оценил ситуацию с заполнением газохранилищ в Венгрии

Посол России оценил ситуацию с заполнением газохранилищ в Венгрии - 05.11.2026, ПРАЙМ

Посол России оценил ситуацию с заполнением газохранилищ в Венгрии

Заполнение газохранилищ в Венгрии пока выгодно отличается от общеевропейского уровня, и это прямой результат сотрудничества с российским поставщиком, заявил... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T08:12+0300

2026-11-05T08:12+0300

2026-11-05T08:12+0300

газ

венгрия

будапешт

ормузский пролив

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БУДАПЕШТ, 5 ноя - ПРАЙМ. Заполнение газохранилищ в Венгрии пока выгодно отличается от общеевропейского уровня, и это прямой результат сотрудничества с российским поставщиком, заявил посол России в Будапеште Евгений Станиславов в интервью РИА Новости. "Пока заполнение газохранилищ в Венгрии выгодно отличается от общеевропейского уровня и это прямой результат сотрудничества с российским экспортером газа. А что будет в следующем году, особенно в условиях продолжающейся блокады Ормузского пролива и полностью вычеркнутых из энергобаланса Европы поставок газа из Персидского залива, предполагать очень сложно, но готовиться нужно", - сказал Станиславов. Министр экономики и энергетики Венгрии Иштван Капитань заявил в сентябре, что Будапешт готов выполнить требование Брюсселя по отказу от российского газа с октября 2027 года и якобы располагает альтернативными источниками. Глава МИД Венгрии Анита Орбан в начале ноября также заявила, что Будапешт откажется от поставок природного газа из России к осени 2027 года и ищет пути для отказа от российской нефти.

венгрия

будапешт

ормузский пролив

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газ, венгрия, будапешт, ормузский пролив