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Посол России прокомментировал отказ Венгрии от российского газа
Посол России прокомментировал отказ Венгрии от российского газа - 05.11.2026, ПРАЙМ
Посол России прокомментировал отказ Венгрии от российского газа
Для Венгрии вопрос стоит не столько о цене газа из возможных альтернативных источников, а о наличии необходимых венгерской экономике объемов голубого топлива,... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T08:47+0300
2026-11-05T08:47+0300
2026-11-05T08:47+0300
газ
россия
венгрия
будапешт
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БУДАПЕШТ, 4 ноя - ПРАЙМ. Для Венгрии вопрос стоит не столько о цене газа из возможных альтернативных источников, а о наличии необходимых венгерской экономике объемов голубого топлива, Россия же выступает за сохранение взаимовыгодного энергетического сотрудничества, заявил посол России в Венгрии Евгений Станиславов в интервью РИА Новости. Министр экономики и энергетики Венгрии Иштван Капитань заявил в сентябре, что Будапешт готов выполнить требование Брюсселя по отказу от российского газа с октября 2027 года и якобы располагает альтернативными источниками. Глава МИД Венгрии Анита Орбан в начале ноября также заявила, что Будапешт откажется от поставок природного газа из России к осени 2027 года и ищет пути для отказа от российской нефти. "Россия последовательно выступает за сохранение взаимовыгодного энергетического сотрудничества, которое на протяжении десятилетий обеспечивало Венгрии надежные поставки природного газа на конкурентных условиях", - сказал Станиславов. Посол подчеркнул, что в текущей ситуации вопрос стоит не столько о цене на газ, которая в Европе бьет рекорды, сколько о наличии необходимых для функционирования венгерской экономики объемов голубого топлива. "Пока заполнение газохранилищ в Венгрии выгодно отличается от общеевропейского уровня и это – прямой результат сотрудничества с российским экспортером газа. А что будет в следующем году, особенно в условиях продолжающейся блокады Ормузского пролива и полностью вычеркнутых из энергобаланса Европы поставок газа из Персидского залива, предполагать очень сложно, но готовиться нужно", - добавил глава российского диппредставительства. Перед венгерскими властями стоит сложная задача по обеспечению физических объемов газа для своей страны и послушное следование установке Брюсселя о прекращении импорта российского трубопроводного газа осенью будущего года отнюдь не будет упрощать эту задачу, подчеркнул посол.
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газ, россия, венгрия, будапешт, брюссель
Газ, РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, Будапешт, Брюссель
Посол России прокомментировал отказ Венгрии от российского газа
Станиславов: для Венгрии вопрос стоит не о цене газа, а о наличии необходимых объемов
БУДАПЕШТ, 4 ноя - ПРАЙМ. Для Венгрии вопрос стоит не столько о цене газа из возможных альтернативных источников, а о наличии необходимых венгерской экономике объемов голубого топлива, Россия же выступает за сохранение взаимовыгодного энергетического сотрудничества, заявил посол России в Венгрии Евгений Станиславов в интервью РИА Новости.
Министр экономики и энергетики Венгрии
Иштван Капитань заявил в сентябре, что Будапешт
готов выполнить требование Брюсселя
по отказу от российского газа с октября 2027 года и якобы располагает альтернативными источниками. Глава МИД Венгрии Анита Орбан в начале ноября также заявила, что Будапешт откажется от поставок природного газа из России к осени 2027 года и ищет пути для отказа от российской нефти.
"Россия последовательно выступает за сохранение взаимовыгодного энергетического сотрудничества, которое на протяжении десятилетий обеспечивало Венгрии надежные поставки природного газа на конкурентных условиях", - сказал Станиславов.
Посол подчеркнул, что в текущей ситуации вопрос стоит не столько о цене на газ, которая в Европе
бьет рекорды, сколько о наличии необходимых для функционирования венгерской экономики объемов голубого топлива.
"Пока заполнение газохранилищ в Венгрии выгодно отличается от общеевропейского уровня и это – прямой результат сотрудничества с российским экспортером газа. А что будет в следующем году, особенно в условиях продолжающейся блокады Ормузского пролива
и полностью вычеркнутых из энергобаланса Европы поставок газа из Персидского залива
, предполагать очень сложно, но готовиться нужно", - добавил глава российского диппредставительства.
Перед венгерскими властями стоит сложная задача по обеспечению физических объемов газа для своей страны и послушное следование установке Брюсселя о прекращении импорта российского трубопроводного газа осенью будущего года отнюдь не будет упрощать эту задачу, подчеркнул посол.