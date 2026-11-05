https://1prime.ru/20261105/stanislavov-874932441.html

Посол России прокомментировал отказ Венгрии от российского газа

Посол России прокомментировал отказ Венгрии от российского газа - 05.11.2026, ПРАЙМ

Посол России прокомментировал отказ Венгрии от российского газа

Для Венгрии вопрос стоит не столько о цене газа из возможных альтернативных источников, а о наличии необходимых венгерской экономике объемов голубого топлива,... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T08:47+0300

2026-11-05T08:47+0300

2026-11-05T08:47+0300

газ

россия

венгрия

будапешт

брюссель

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874932441.jpg?1793857658

БУДАПЕШТ, 4 ноя - ПРАЙМ. Для Венгрии вопрос стоит не столько о цене газа из возможных альтернативных источников, а о наличии необходимых венгерской экономике объемов голубого топлива, Россия же выступает за сохранение взаимовыгодного энергетического сотрудничества, заявил посол России в Венгрии Евгений Станиславов в интервью РИА Новости. Министр экономики и энергетики Венгрии Иштван Капитань заявил в сентябре, что Будапешт готов выполнить требование Брюсселя по отказу от российского газа с октября 2027 года и якобы располагает альтернативными источниками. Глава МИД Венгрии Анита Орбан в начале ноября также заявила, что Будапешт откажется от поставок природного газа из России к осени 2027 года и ищет пути для отказа от российской нефти. "Россия последовательно выступает за сохранение взаимовыгодного энергетического сотрудничества, которое на протяжении десятилетий обеспечивало Венгрии надежные поставки природного газа на конкурентных условиях", - сказал Станиславов. Посол подчеркнул, что в текущей ситуации вопрос стоит не столько о цене на газ, которая в Европе бьет рекорды, сколько о наличии необходимых для функционирования венгерской экономики объемов голубого топлива. "Пока заполнение газохранилищ в Венгрии выгодно отличается от общеевропейского уровня и это – прямой результат сотрудничества с российским экспортером газа. А что будет в следующем году, особенно в условиях продолжающейся блокады Ормузского пролива и полностью вычеркнутых из энергобаланса Европы поставок газа из Персидского залива, предполагать очень сложно, но готовиться нужно", - добавил глава российского диппредставительства. Перед венгерскими властями стоит сложная задача по обеспечению физических объемов газа для своей страны и послушное следование установке Брюсселя о прекращении импорта российского трубопроводного газа осенью будущего года отнюдь не будет упрощать эту задачу, подчеркнул посол.

венгрия

будапешт

брюссель

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, россия, венгрия, будапешт, брюссель