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Банк Англии повысил учетную ставку впервые с августа 2023 года - 05.11.2026, ПРАЙМ
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Банк Англии повысил учетную ставку впервые с августа 2023 года
Банк Англии повысил учетную ставку впервые с августа 2023 года - 05.11.2026, ПРАЙМ
Банк Англии повысил учетную ставку впервые с августа 2023 года
Центробанк Великобритании по итогам ноябрьского заседания повысил учетную ставку до 4% годовых с 3,75%, что стало первым повышением с августа 2023 года, следует | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T15:15+0300
2026-11-05T15:27+0300
банки
финансы
великобритания
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Центробанк Великобритании по итогам ноябрьского заседания повысил учетную ставку до 4% годовых с 3,75%, что стало первым повышением с августа 2023 года, следует из сообщения регулятора."На заседании, завершившемся 4 ноября 2026 года, комитет по монетарной политике проголосовал большинством голосов, восемь против одного, за повышение ставки на 0,25 процентного пункта, до 4%", - говорится в сообщении.Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics. Вместе с тем повышение стало первым с августа 2023 года, когда ставка была увеличена до 5,25% с 5%.Один участник проголосовали за повышение ставки на 0,5 процентного пункта, до 4,25%, также говорится в релизе.Банк Англии обращает внимание на то, что ближневосточный конфликт продолжается девятый месяц подряд, а мировые цены на энергоносители продолжили подниматься с уже повышенных уровней.Теперь ожидается, что уровень инфляции в стране вырастет примерно до 5% к середине следующего года, после чего рост цен будет замедляться, указывает регулятор.Центробанк заявил, что денежно-кредитная политика не следует заранее заданному курсу и на каждом заседании комитет будет продолжать анализировать поступающие данные. Банковская ставка будет корректироваться по мере необходимости, чтобы обеспечить возвращение инфляции к целевому уровню в 2% в среднесрочной перспективе.
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банки, финансы, великобритания
Банки, Финансы, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
15:15 05.11.2026 (обновлено: 15:27 05.11.2026)
 
Банк Англии повысил учетную ставку впервые с августа 2023 года

Центробанк Великобритании повысил учетную ставку до 4% годовых с 3,75%

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Центробанк Великобритании по итогам ноябрьского заседания повысил учетную ставку до 4% годовых с 3,75%, что стало первым повышением с августа 2023 года, следует из сообщения регулятора.
"На заседании, завершившемся 4 ноября 2026 года, комитет по монетарной политике проголосовал большинством голосов, восемь против одного, за повышение ставки на 0,25 процентного пункта, до 4%", - говорится в сообщении.
Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics. Вместе с тем повышение стало первым с августа 2023 года, когда ставка была увеличена до 5,25% с 5%.
Один участник проголосовали за повышение ставки на 0,5 процентного пункта, до 4,25%, также говорится в релизе.
Банк Англии обращает внимание на то, что ближневосточный конфликт продолжается девятый месяц подряд, а мировые цены на энергоносители продолжили подниматься с уже повышенных уровней.
Теперь ожидается, что уровень инфляции в стране вырастет примерно до 5% к середине следующего года, после чего рост цен будет замедляться, указывает регулятор.
Центробанк заявил, что денежно-кредитная политика не следует заранее заданному курсу и на каждом заседании комитет будет продолжать анализировать поступающие данные. Банковская ставка будет корректироваться по мере необходимости, чтобы обеспечить возвращение инфляции к целевому уровню в 2% в среднесрочной перспективе.
 
БанкиФинансыВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 
 
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