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Стоимость криптовалюты Trump упала более чем на 14,5%

Стоимость криптовалюты Trump упала более чем на 14,5% - 05.11.2026, ПРАЙМ

Стоимость криптовалюты Trump упала более чем на 14,5%

Стоимость криптовалюты Trump американского президента Дональда Трампа падает более чем на 14,5% в четверг, продолжая снижаться второй день подряд после... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T14:06+0300

2026-11-05T14:06+0300

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Стоимость криптовалюты Trump американского президента Дональда Трампа падает более чем на 14,5% в четверг, продолжая снижаться второй день подряд после прошедших выборов в конгресс США, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance по состоянию на 13.44 мск стоимость мемкоина Trump опускалась на 14,56% - до 1,26 доллара. Динамика приводится за сутки. В среду мемкоин Trump также показывал отрицательную динамику, опускаясь почти на 10%. На промежуточных выборах 3 ноября американцы избирали всех 435 членов палаты представителей и 35 сенаторов. Телеканал CNN прогнозирует, что демократы получат большинство в палате представителей. По прогнозу агентства Блумберг, партия также может получить контроль над сенатом, обеспечив себе не менее 51 места.

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рынок, финансы, сша, дональд трамп, конгресс сша, binance, cnn