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Стоимость криптовалюты Trump упала более чем на 14,5%
Стоимость криптовалюты Trump упала более чем на 14,5% - 05.11.2026, ПРАЙМ
Стоимость криптовалюты Trump упала более чем на 14,5%
Стоимость криптовалюты Trump американского президента Дональда Трампа падает более чем на 14,5% в четверг, продолжая снижаться второй день подряд после... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T14:06+0300
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Стоимость криптовалюты Trump американского президента Дональда Трампа падает более чем на 14,5% в четверг, продолжая снижаться второй день подряд после прошедших выборов в конгресс США, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance по состоянию на 13.44 мск стоимость мемкоина Trump опускалась на 14,56% - до 1,26 доллара. Динамика приводится за сутки.
В среду мемкоин Trump также показывал отрицательную динамику, опускаясь почти на 10%.
На промежуточных выборах 3 ноября американцы избирали всех 435 членов палаты представителей и 35 сенаторов. Телеканал CNN прогнозирует, что демократы получат большинство в палате представителей. По прогнозу агентства Блумберг, партия также может получить контроль над сенатом, обеспечив себе не менее 51 места.
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рынок, финансы, сша, дональд трамп, конгресс сша, binance, cnn
Рынок, Финансы, США, Дональд Трамп, Конгресс США, Binance, CNN
Стоимость криптовалюты Trump упала более чем на 14,5%
Стоимость криптовалюты Trump падает более чем на 14,5% после выборов в конгресс США
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Стоимость криптовалюты Trump американского президента Дональда Трампа падает более чем на 14,5% в четверг, продолжая снижаться второй день подряд после прошедших выборов в конгресс США, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance по состоянию на 13.44 мск стоимость мемкоина Trump опускалась на 14,56% - до 1,26 доллара. Динамика приводится за сутки.
В среду мемкоин Trump также показывал отрицательную динамику, опускаясь почти на 10%.
На промежуточных выборах 3 ноября американцы избирали всех 435 членов палаты представителей и 35 сенаторов. Телеканал CNN прогнозирует, что демократы получат большинство в палате представителей. По прогнозу агентства Блумберг, партия также может получить контроль над сенатом, обеспечив себе не менее 51 места.