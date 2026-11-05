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Стоимость биткоина упала ниже 77 тысяч долларов

Стоимость биткоина упала ниже 77 тысяч долларов - 05.11.2026, ПРАЙМ

Стоимость биткоина упала ниже 77 тысяч долларов

Стоимость биткоина в пятницу утром падает почти на 5%, показатель упал ниже 77 тысяч долларов впервые с 3 ноября, следует из данных торгов. | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T20:04+0300

2026-11-05T20:04+0300

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в пятницу утром падает почти на 5%, показатель упал ниже 77 тысяч долларов впервые с 3 ноября, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 19.43 мск дешевел на 5,05% за сутки - до 76 566 долларов. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина падала на 5,05% - в среднем до 76 536,41 доллара. Динамика также приводится за сутки.

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финансы, binance, coinmarketcap