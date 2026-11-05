Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Страховщик назвал самый частый страховой риск для россиян - 05.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261105/strahovschik-874932560.html
Страховщик назвал самый частый страховой риск для россиян
Страховщик назвал самый частый страховой риск для россиян - 05.11.2026, ПРАЙМ
Страховщик назвал самый частый страховой риск для россиян
Россияне чаще всего опасаются, что их соседи устроят пожар, однако самым частым страховым случаем является потоп, рассказал РИА Новости управляющий директор... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T08:47+0300
2026-11-05T08:47+0300
бизнес
общество
ренессанс страхование
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874932560.jpg?1793857664
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Россияне чаще всего опасаются, что их соседи устроят пожар, однако самым частым страховым случаем является потоп, рассказал РИА Новости управляющий директор "Ренессанс страхование" Артем Искра. "Так, 9% горожан опасаются конструктивных деформаций и аварий из-за незаконной или неквалифицированной перепланировки у соседей. Повреждение смежных стен, перекрытий или появление трещин на потолке во время чужого ремонта беспокоит 8% респондентов. Еще 7% боятся внешнего ущерба: падения строительного мусора, инструментов или тяжелых материалов на их окна, кондиционеры, балконы или припаркованные у дома автомобили", - поделились в страховой компании результатами исследования. Самым пугающим риском для 34% участников исследования оказался пожар в квартире соседа, а для 30% - залив из квартиры сверху. Еще четверть переживает из-за скрытых повреждений общедомовых коммуникаций - стояков водоснабжения, канализации или электропроводки, которые соседи могут задеть во время строительных работ. Однако реальная статистика страховых выплат не соответствует этим страхам: 93% всех обращений по многоквартирным домам приходится именно на заливы, 2% - на возгорания, а все остальные случаи составляют лишь 5% выплат. Крупнейшим случаем в практике страховщика, по его словам, стало повреждение сразу шести квартир в комплексе Москва-Сити. "Во время ремонта в одной из квартир сорвало батарею. Соседям снизу было выплачено 13,6 миллиона рублей", - рассказал Искра.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , ренессанс страхование
Бизнес, Общество , Ренессанс Страхование
08:47 05.11.2026
 
Страховщик назвал самый частый страховой риск для россиян

"Ренессанс страхование": россияне чаще всего опасаются, что соседи устроят пожар

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Россияне чаще всего опасаются, что их соседи устроят пожар, однако самым частым страховым случаем является потоп, рассказал РИА Новости управляющий директор "Ренессанс страхование" Артем Искра.
"Так, 9% горожан опасаются конструктивных деформаций и аварий из-за незаконной или неквалифицированной перепланировки у соседей. Повреждение смежных стен, перекрытий или появление трещин на потолке во время чужого ремонта беспокоит 8% респондентов. Еще 7% боятся внешнего ущерба: падения строительного мусора, инструментов или тяжелых материалов на их окна, кондиционеры, балконы или припаркованные у дома автомобили", - поделились в страховой компании результатами исследования.
Самым пугающим риском для 34% участников исследования оказался пожар в квартире соседа, а для 30% - залив из квартиры сверху. Еще четверть переживает из-за скрытых повреждений общедомовых коммуникаций - стояков водоснабжения, канализации или электропроводки, которые соседи могут задеть во время строительных работ.
Однако реальная статистика страховых выплат не соответствует этим страхам: 93% всех обращений по многоквартирным домам приходится именно на заливы, 2% - на возгорания, а все остальные случаи составляют лишь 5% выплат.
Крупнейшим случаем в практике страховщика, по его словам, стало повреждение сразу шести квартир в комплексе Москва-Сити.
"Во время ремонта в одной из квартир сорвало батарею. Соседям снизу было выплачено 13,6 миллиона рублей", - рассказал Искра.
 
БизнесОбществоРенессанс Страхование
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала