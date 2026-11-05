https://1prime.ru/20261105/strahovschik-874933117.html
Страховщик назвал самые частые страховые случаи у соседей
Страховщик назвал самые частые страховые случаи у соседей - 05.11.2026, ПРАЙМ
Страховщик назвал самые частые страховые случаи у соседей
Россияне чаще всего опасаются, что их соседи устроят пожар, однако самым частым страховым случаем является потоп, рассказал РИА Новости управляющий директор... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T09:05+0300
2026-11-05T09:05+0300
2026-11-05T09:05+0300
бизнес
общество
ренессанс страхование
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Россияне чаще всего опасаются, что их соседи устроят пожар, однако самым частым страховым случаем является потоп, рассказал РИА Новости управляющий директор "Ренессанс страхование" Артем Искра.
"Так, 9% горожан опасаются конструктивных деформаций и аварий из-за незаконной или неквалифицированной перепланировки у соседей. Повреждение смежных стен, перекрытий или появление трещин на потолке во время чужого ремонта беспокоит 8% респондентов. Еще 7% боятся внешнего ущерба: падения строительного мусора, инструментов или тяжелых материалов на их окна, кондиционеры, балконы или припаркованные у дома автомобили", - поделились в страховой компании результатами исследования.
Самым пугающим риском для 34% участников исследования оказался пожар в квартире соседа, а для 30% - залив из квартиры сверху. Еще четверть переживает из-за скрытых повреждений общедомовых коммуникаций - стояков водоснабжения, канализации или электропроводки, которые соседи могут задеть во время строительных работ.
Однако реальная статистика страховых выплат не соответствует этим страхам: 93% всех обращений по многоквартирным домам приходится именно на заливы, 2% - на возгорания, а все остальные случаи составляют лишь 5% выплат.
Крупнейшим случаем в практике страховщика, по его словам, стало повреждение сразу шести квартир в комплексе Москва-Сити.
"Во время ремонта в одной из квартир сорвало батарею. Соседям снизу было выплачено 13,6 миллиона рублей", - рассказал Искра.
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бизнес, общество , ренессанс страхование
Бизнес, Общество , Ренессанс Страхование
Страховщик назвал самые частые страховые случаи у соседей
"Ренессанс страхование": россияне чаще всего опасаются, что соседи устроят пожар
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Россияне чаще всего опасаются, что их соседи устроят пожар, однако самым частым страховым случаем является потоп, рассказал РИА Новости управляющий директор "Ренессанс страхование" Артем Искра.
"Так, 9% горожан опасаются конструктивных деформаций и аварий из-за незаконной или неквалифицированной перепланировки у соседей. Повреждение смежных стен, перекрытий или появление трещин на потолке во время чужого ремонта беспокоит 8% респондентов. Еще 7% боятся внешнего ущерба: падения строительного мусора, инструментов или тяжелых материалов на их окна, кондиционеры, балконы или припаркованные у дома автомобили", - поделились в страховой компании результатами исследования.
Самым пугающим риском для 34% участников исследования оказался пожар в квартире соседа, а для 30% - залив из квартиры сверху. Еще четверть переживает из-за скрытых повреждений общедомовых коммуникаций - стояков водоснабжения, канализации или электропроводки, которые соседи могут задеть во время строительных работ.
Однако реальная статистика страховых выплат не соответствует этим страхам: 93% всех обращений по многоквартирным домам приходится именно на заливы, 2% - на возгорания, а все остальные случаи составляют лишь 5% выплат.
Крупнейшим случаем в практике страховщика, по его словам, стало повреждение сразу шести квартир в комплексе Москва-Сити.
"Во время ремонта в одной из квартир сорвало батарею. Соседям снизу было выплачено 13,6 миллиона рублей", - рассказал Искра.