https://1prime.ru/20261105/strahovschik-874933117.html

Страховщик назвал самые частые страховые случаи у соседей

Страховщик назвал самые частые страховые случаи у соседей - 05.11.2026, ПРАЙМ

Страховщик назвал самые частые страховые случаи у соседей

Россияне чаще всего опасаются, что их соседи устроят пожар, однако самым частым страховым случаем является потоп, рассказал РИА Новости управляющий директор... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T09:05+0300

2026-11-05T09:05+0300

2026-11-05T09:05+0300

бизнес

общество

ренессанс страхование

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874933117.jpg?1793858746

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Россияне чаще всего опасаются, что их соседи устроят пожар, однако самым частым страховым случаем является потоп, рассказал РИА Новости управляющий директор "Ренессанс страхование" Артем Искра. "Так, 9% горожан опасаются конструктивных деформаций и аварий из-за незаконной или неквалифицированной перепланировки у соседей. Повреждение смежных стен, перекрытий или появление трещин на потолке во время чужого ремонта беспокоит 8% респондентов. Еще 7% боятся внешнего ущерба: падения строительного мусора, инструментов или тяжелых материалов на их окна, кондиционеры, балконы или припаркованные у дома автомобили", - поделились в страховой компании результатами исследования. Самым пугающим риском для 34% участников исследования оказался пожар в квартире соседа, а для 30% - залив из квартиры сверху. Еще четверть переживает из-за скрытых повреждений общедомовых коммуникаций - стояков водоснабжения, канализации или электропроводки, которые соседи могут задеть во время строительных работ. Однако реальная статистика страховых выплат не соответствует этим страхам: 93% всех обращений по многоквартирным домам приходится именно на заливы, 2% - на возгорания, а все остальные случаи составляют лишь 5% выплат. Крупнейшим случаем в практике страховщика, по его словам, стало повреждение сразу шести квартир в комплексе Москва-Сити. "Во время ремонта в одной из квартир сорвало батарею. Соседям снизу было выплачено 13,6 миллиона рублей", - рассказал Искра.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , ренессанс страхование