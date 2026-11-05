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Суд в Люксембурге отменил отказ разблокировать активы российской компании

Суд в Люксембурге отменил отказ разблокировать активы российской компании - 05.11.2026, ПРАЙМ

Суд в Люксембурге отменил отказ разблокировать активы российской компании

Административный суд Люксембурга отменил отказ минфина страны разблокировать активы российской компании и ее клиентов, замороженные из-за санкций против... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T12:56+0300

2026-11-05T12:56+0300

2026-11-05T12:56+0300

финансы

люксембург

ес

нрд

минфин

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БРЮССЕЛЬ, 5 ноя - ПРАЙМ. Административный суд Люксембурга отменил отказ минфина страны разблокировать активы российской компании и ее клиентов, замороженные из-за санкций против Национального расчетного депозитария (НРД), признав, что законодательство ЕС допускает возврат ценных бумаг владельцам, не находящимся под санкциями, следует из решения суда. Российская компания, название которой в опубликованном документе скрыто, требовала разрешить перевод принадлежащих ей и ее клиентам ценных бумаг и средств, заблокированных в Люксембурге после введения санкций против НРД в июне 2022 года. Минфин Люксембурга отказал в этом требовании, сославшись на то, что предусмотренное санкционным законодательством исключение для исполнения ранее заключенных договоров касается денежных платежей, но не перевода ценных бумаг. "Решение министерства от 26 сентября 2023 года подлежит отмене, поскольку оно неправомерно отказало в разблокировке ценных бумаг и средств (российской компании - ред.), а также ее клиентов… в нарушение статьи 6 регламента № 269/2014", - говорится в решении суда. Суд отверг такое толкование, указав, что понятие платежа не ограничивается перечислением денег и может включать также возврат ценных бумаг их владельцам. Суд также установил, что на момент отказа в сентябре 2023 года ни сама российская компания, ни ее клиенты не находились в соответствующем санкционном списке ЕС. Решение может иметь значение для других споров о разблокировке российских активов, замороженных через НРД, поскольку суд подтвердил возможность применения исключений из санкционного режима к возврату ценных бумаг. Однако оно касается конкретного дела и не означает автоматической разблокировки активов других российских инвесторов. Евросоюз включил НРД в санкционный список 3 июня 2022 года. В результате оказались заблокированы в том числе ценные бумаги и средства российских инвесторов, учитывавшиеся через европейские депозитарии.

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финансы, люксембург, ес, нрд, минфин