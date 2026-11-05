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Суд взыскал с Arctic Seafoods более $35 млн долга за поставку крабов - 05.11.2026, ПРАЙМ
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Суд взыскал с Arctic Seafoods более $35 млн долга за поставку крабов
Суд взыскал с Arctic Seafoods более $35 млн долга за поставку крабов - 05.11.2026, ПРАЙМ
Суд взыскал с Arctic Seafoods более $35 млн долга за поставку крабов
Арбитражный суд Москвы по иску ООО "Северо-западная рыбопромышленная компания-Мурманск" взыскал с американского дистрибьютора крабов Arctic Seafoods свыше 35,7... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T14:00+0300
2026-11-05T14:00+0300
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску ООО "Северо-западная рыбопромышленная компания-Мурманск" взыскал с американского дистрибьютора крабов Arctic Seafoods свыше 35,7 миллиона долларов (более 2,9 миллиарда рублей по текущему курсу) долга за поставку крабов, сообщил РИА Новости источник, знакомый с результатом завершившегося в четверг разбирательства. Он уточнил, что исковые требования удовлетворены частично – суд взыскал основной долг, но отказал во взыскании неустойки. Ранее этот же суд по двум искам мурманского рыбопромыслового ООО "Эта-Трейд" взыскал с Arctic Seafoods около 35,2 миллиона долларов, а по иску мурманского же ЗАО "Арктиксервис" – свыше 92,3 миллиона долларов долга по контрактам на поставку крабов. В делах по искам "Эта-Трейда" ответчик заявил, что исполнить обязательства ему помешали введенные в США антироссийские санкции, из-за которых стали невозможны платежи. Кроме того, Arctic Seafoods покупала продукцию по высокой цене в 2021 году, а сбывать пришлось по заниженной, так как продукция оказалась под санкциями, и у компании нет средств для расчетов по согласованной цене, сообщил юрист. Всего арбитражный суд Москвы с апреля по июль этого года зарегистрировал 11 исков мурманских и архангельских рыболовных компаний к Arctic Seafoods. На данный момент в первой инстанции рассмотрено четыре дела. По данным информационной системы "БИР-Аналитик", основной вид деятельности всех компаний-истцов - "рыболовство морское промышленное". Arctic Seafoods - крупный дистрибьютор баренцевских королевских крабов и снежных крабов опилио в США, сообщает сайт компании-ответчика. Поставки ценных видов морепродуктов из России в США и Евросоюз в 2022 году оказались под запретом в рамках санкций.
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192
40
192
40
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бизнес, россия, сша, москва, ес
Бизнес, РОССИЯ, США, МОСКВА, ЕС
14:00 05.11.2026
 
Суд взыскал с Arctic Seafoods более $35 млн долга за поставку крабов

Суд взыскал с Arctic Seafoods более $2,9 млрд долга за поставку крабов

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску ООО "Северо-западная рыбопромышленная компания-Мурманск" взыскал с американского дистрибьютора крабов Arctic Seafoods свыше 35,7 миллиона долларов (более 2,9 миллиарда рублей по текущему курсу) долга за поставку крабов, сообщил РИА Новости источник, знакомый с результатом завершившегося в четверг разбирательства.
Он уточнил, что исковые требования удовлетворены частично – суд взыскал основной долг, но отказал во взыскании неустойки.
Ранее этот же суд по двум искам мурманского рыбопромыслового ООО "Эта-Трейд" взыскал с Arctic Seafoods около 35,2 миллиона долларов, а по иску мурманского же ЗАО "Арктиксервис" – свыше 92,3 миллиона долларов долга по контрактам на поставку крабов.
В делах по искам "Эта-Трейда" ответчик заявил, что исполнить обязательства ему помешали введенные в США антироссийские санкции, из-за которых стали невозможны платежи.
Кроме того, Arctic Seafoods покупала продукцию по высокой цене в 2021 году, а сбывать пришлось по заниженной, так как продукция оказалась под санкциями, и у компании нет средств для расчетов по согласованной цене, сообщил юрист.
Всего арбитражный суд Москвы с апреля по июль этого года зарегистрировал 11 исков мурманских и архангельских рыболовных компаний к Arctic Seafoods. На данный момент в первой инстанции рассмотрено четыре дела.
По данным информационной системы "БИР-Аналитик", основной вид деятельности всех компаний-истцов - "рыболовство морское промышленное".
Arctic Seafoods - крупный дистрибьютор баренцевских королевских крабов и снежных крабов опилио в США, сообщает сайт компании-ответчика.
Поставки ценных видов морепродуктов из России в США и Евросоюз в 2022 году оказались под запретом в рамках санкций.
 
БизнесРОССИЯСШАМОСКВАЕС
 
 
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