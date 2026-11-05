https://1prime.ru/20261105/sud-874943173.html

Суд взыскал с Arctic Seafoods более $35 млн долга за поставку крабов

Суд взыскал с Arctic Seafoods более $35 млн долга за поставку крабов - 05.11.2026, ПРАЙМ

Суд взыскал с Arctic Seafoods более $35 млн долга за поставку крабов

Арбитражный суд Москвы по иску ООО "Северо-западная рыбопромышленная компания-Мурманск" взыскал с американского дистрибьютора крабов Arctic Seafoods свыше 35,7... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T14:00+0300

2026-11-05T14:00+0300

2026-11-05T14:00+0300

бизнес

россия

сша

москва

ес

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874943173.jpg?1793876410

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску ООО "Северо-западная рыбопромышленная компания-Мурманск" взыскал с американского дистрибьютора крабов Arctic Seafoods свыше 35,7 миллиона долларов (более 2,9 миллиарда рублей по текущему курсу) долга за поставку крабов, сообщил РИА Новости источник, знакомый с результатом завершившегося в четверг разбирательства. Он уточнил, что исковые требования удовлетворены частично – суд взыскал основной долг, но отказал во взыскании неустойки. Ранее этот же суд по двум искам мурманского рыбопромыслового ООО "Эта-Трейд" взыскал с Arctic Seafoods около 35,2 миллиона долларов, а по иску мурманского же ЗАО "Арктиксервис" – свыше 92,3 миллиона долларов долга по контрактам на поставку крабов. В делах по искам "Эта-Трейда" ответчик заявил, что исполнить обязательства ему помешали введенные в США антироссийские санкции, из-за которых стали невозможны платежи. Кроме того, Arctic Seafoods покупала продукцию по высокой цене в 2021 году, а сбывать пришлось по заниженной, так как продукция оказалась под санкциями, и у компании нет средств для расчетов по согласованной цене, сообщил юрист. Всего арбитражный суд Москвы с апреля по июль этого года зарегистрировал 11 исков мурманских и архангельских рыболовных компаний к Arctic Seafoods. На данный момент в первой инстанции рассмотрено четыре дела. По данным информационной системы "БИР-Аналитик", основной вид деятельности всех компаний-истцов - "рыболовство морское промышленное". Arctic Seafoods - крупный дистрибьютор баренцевских королевских крабов и снежных крабов опилио в США, сообщает сайт компании-ответчика. Поставки ценных видов морепродуктов из России в США и Евросоюз в 2022 году оказались под запретом в рамках санкций.

сша

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, сша, москва, ес