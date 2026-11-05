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Суд ЕС оставил в силе ограничения для "Северного потока-2" - 05.11.2026, ПРАЙМ
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Суд ЕС оставил в силе ограничения для "Северного потока-2"
Суд ЕС оставил в силе ограничения для "Северного потока-2" - 05.11.2026, ПРАЙМ
Суд ЕС оставил в силе ограничения для "Северного потока-2"
Суд Евросоюза отклонил апелляцию оператора "Северного потока-2" на решение по иску против газовых правил ЕС, принятых в 2019 году, таким образом, ограничения... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T14:18+0300
2026-11-05T14:18+0300
газ
германия
балтийское море
ес
северный поток - 2
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БРЮССЕЛЬ, 5 ноя - ПРАЙМ. Суд Евросоюза отклонил апелляцию оператора "Северного потока-2" на решение по иску против газовых правил ЕС, принятых в 2019 году, таким образом, ограничения для российского газопровода остались в силе, следует из опубликованного в четверг решения суда. "Суд отклоняет апелляцию и тем самым оставляет в силе решение суда первой инстанции", - говорится в сообщении суда. Речь идет о правилах ЕС, которые требуют, чтобы поставщик газа не контролировал одновременно и сам газопровод, по которому он поставляется. Кроме того, часть мощностей трубы должна быть доступна другим поставщикам. Эти требования Евросоюз распространил в 2019 году на газопроводы, идущие из стран, не входящих в ЕС. Исключения предусмотрели только для трубопроводов, строительство которых завершилось до 23 мая 2019 года. "Северный поток-2" под это исключение не подпал. Оператор газопровода Nord Stream 2 AG пытался оспорить новые правила, однако суд первой инстанции ЕС в ноябре 2024 года отклонил его иск. Теперь высшая судебная инстанция ЕС подтвердила это решение. "Северный поток-2" был построен для поставок российского газа в Германию по дну Балтийского моря, однако не был введен в эксплуатацию. Одна из двух ниток газопровода была повреждена в результате диверсии в сентябре 2022 года.
германия
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газ, германия, балтийское море, ес, северный поток - 2
Газ, ГЕРМАНИЯ, Балтийское море, ЕС, Северный поток - 2
14:18 05.11.2026
 
Суд ЕС оставил в силе ограничения для "Северного потока-2"

Суд ЕС оставил в силе ограничения для "Северного потока-2"

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БРЮССЕЛЬ, 5 ноя - ПРАЙМ. Суд Евросоюза отклонил апелляцию оператора "Северного потока-2" на решение по иску против газовых правил ЕС, принятых в 2019 году, таким образом, ограничения для российского газопровода остались в силе, следует из опубликованного в четверг решения суда.
"Суд отклоняет апелляцию и тем самым оставляет в силе решение суда первой инстанции", - говорится в сообщении суда.
Речь идет о правилах ЕС, которые требуют, чтобы поставщик газа не контролировал одновременно и сам газопровод, по которому он поставляется. Кроме того, часть мощностей трубы должна быть доступна другим поставщикам.
Эти требования Евросоюз распространил в 2019 году на газопроводы, идущие из стран, не входящих в ЕС. Исключения предусмотрели только для трубопроводов, строительство которых завершилось до 23 мая 2019 года. "Северный поток-2" под это исключение не подпал.
Оператор газопровода Nord Stream 2 AG пытался оспорить новые правила, однако суд первой инстанции ЕС в ноябре 2024 года отклонил его иск.
Теперь высшая судебная инстанция ЕС подтвердила это решение.
"Северный поток-2" был построен для поставок российского газа в Германию по дну Балтийского моря, однако не был введен в эксплуатацию. Одна из двух ниток газопровода была повреждена в результате диверсии в сентябре 2022 года.
 
ГазГЕРМАНИЯБалтийское мореЕССеверный поток - 2
 
 
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