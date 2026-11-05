https://1prime.ru/20261105/sud-874944841.html
Суд взыскал с экс-владельца "Рост банка" более 269 млрд рублей убытков
Суд взыскал с экс-владельца "Рост банка" более 269 млрд рублей убытков - 05.11.2026, ПРАЙМ
Суд взыскал с экс-владельца "Рост банка" более 269 млрд рублей убытков
Девятый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев жалобу банка "Траст" на решение арбитражного суда Москвы, взыскал с бывшего владельца "Рост банка" Микаила... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T14:39+0300
2026-11-05T14:39+0300
2026-11-05T14:39+0300
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МОСКВА, 5 ноя – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев жалобу банка "Траст" на решение арбитражного суда Москвы, взыскал с бывшего владельца "Рост банка" Микаила Шишханова и трех других лиц, контролировавших этот банк, более 269,2 миллиарда рублей убытков, что почти на 19,6 миллиарда рублей больше, чем ранее взыскала первая инстанция.
Как рассказал РИА Новости источник, знакомый с ходом разбирательства, убытки взысканы солидарно с Шишханова, бывшего председателя правления "Рост банка" Кирилла Любенцова, бывшего члена совета директоров Александра Лукина и еще одного экс-предправления Алексея Фарафонтова.
При этом с Шишханова взыскано в пределах всей этой суммы (более 269,2 миллиарда рублей), с Любенцова – в пределах чуть меньше 269 миллиардов рублей, с Лукина – в пределах более 240,6 миллиарда рублей, с Фарафонтова – в пределах более 14,7 миллиарда рублей.
В марте арбитражный суд Москвы взыскал с троих первых ответчиков меньшие суммы, а требования к Фарафонтову полностью отклонил.
В апелляции "Траст" просил полностью удовлетворить денежные требования ко всем четырем ответчикам. Ответчики решение не обжаловали.
Этот иск был подан в сентябре 2020 года. Исковые требования связаны с тем, что ответчики в 2015-2017 годах одобрили и совершили несколько не имевших, по мнению истца, экономического смысла и направленных на вывод активов сделок, причинивших ущерб "Рост банку" (впоследствии был присоединен к "Трасту"). "Траст" потребовал взыскать убытки от этих сделок с бывших контролирующих лиц "Рост банка".
Среди сделок, ставших основанием для иска, например, внесение "Рост банком" 205 миллиардов рублей в уставный капитал дочернего ООО "Рост инвестиции" и почти 50 миллиардов рублей – в уставный капитал ООО "Рост капитал", покупка облигаций компаний "Диджитал Инвест" и "Регион Инвест".
Ответчики в суде заявляли, что сделки были направлены не на вывод активов, а на реструктуризацию долговой нагрузки группы. Кроме того, по словам представителя Шишханова, единственным контролирующим лицом был его доверитель, претензии к остальным ответчикам беспочвенны.
ЦБ РФ в 2014 году принял решение о санации "Рост банка", входившего тогда в число 100 крупнейших в России. "Дыра" в капитале "Рост банка" и четырех подконтрольных ему банков оценивалась в 10 миллиардов рублей. Санатором был назначен Бинбанк Шишханова.
В декабре 2015 года единоличным санатором стал сам Шишханов, выкупивший акции "Рост банка" у Бинбанка. Но в сентябре 2017 года "Рост банку" и Бинбанку снова потребовалась финансовая поддержка: ЦБ забрал обоих в свой Фонд консолидации банковского сектора.
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бизнес, финансы, россия, москва, рост банк
Бизнес, Финансы, РОССИЯ, МОСКВА, Рост банк
Суд взыскал с экс-владельца "Рост банка" более 269 млрд рублей убытков
Суд взыскал с экс-владельца "Рост банка" Шишханова более 269,2 миллиарда рублей
МОСКВА, 5 ноя – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев жалобу банка "Траст" на решение арбитражного суда Москвы, взыскал с бывшего владельца "Рост банка" Микаила Шишханова и трех других лиц, контролировавших этот банк, более 269,2 миллиарда рублей убытков, что почти на 19,6 миллиарда рублей больше, чем ранее взыскала первая инстанция.
Как рассказал РИА Новости источник, знакомый с ходом разбирательства, убытки взысканы солидарно с Шишханова, бывшего председателя правления "Рост банка" Кирилла Любенцова, бывшего члена совета директоров Александра Лукина и еще одного экс-предправления Алексея Фарафонтова.
При этом с Шишханова взыскано в пределах всей этой суммы (более 269,2 миллиарда рублей), с Любенцова – в пределах чуть меньше 269 миллиардов рублей, с Лукина – в пределах более 240,6 миллиарда рублей, с Фарафонтова – в пределах более 14,7 миллиарда рублей.
В марте арбитражный суд Москвы взыскал с троих первых ответчиков меньшие суммы, а требования к Фарафонтову полностью отклонил.
В апелляции "Траст" просил полностью удовлетворить денежные требования ко всем четырем ответчикам. Ответчики решение не обжаловали.
Этот иск был подан в сентябре 2020 года. Исковые требования связаны с тем, что ответчики в 2015-2017 годах одобрили и совершили несколько не имевших, по мнению истца, экономического смысла и направленных на вывод активов сделок, причинивших ущерб "Рост банку" (впоследствии был присоединен к "Трасту"). "Траст" потребовал взыскать убытки от этих сделок с бывших контролирующих лиц "Рост банка".
Среди сделок, ставших основанием для иска, например, внесение "Рост банком" 205 миллиардов рублей в уставный капитал дочернего ООО "Рост инвестиции" и почти 50 миллиардов рублей – в уставный капитал ООО "Рост капитал", покупка облигаций компаний "Диджитал Инвест" и "Регион Инвест".
Ответчики в суде заявляли, что сделки были направлены не на вывод активов, а на реструктуризацию долговой нагрузки группы. Кроме того, по словам представителя Шишханова, единственным контролирующим лицом был его доверитель, претензии к остальным ответчикам беспочвенны.
ЦБ РФ в 2014 году принял решение о санации "Рост банка", входившего тогда в число 100 крупнейших в России. "Дыра" в капитале "Рост банка" и четырех подконтрольных ему банков оценивалась в 10 миллиардов рублей. Санатором был назначен Бинбанк Шишханова.
В декабре 2015 года единоличным санатором стал сам Шишханов, выкупивший акции "Рост банка" у Бинбанка. Но в сентябре 2017 года "Рост банку" и Бинбанку снова потребовалась финансовая поддержка: ЦБ забрал обоих в свой Фонд консолидации банковского сектора.