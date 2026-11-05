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Суд прекратил производство по иску "Санта Бремор" о бренде "Топ-топ"
Суд прекратил производство по иску "Санта Бремор" о бренде "Топ-топ" - 05.11.2026, ПРАЙМ
Суд прекратил производство по иску "Санта Бремор" о бренде "Топ-топ"
Суд по интеллектуальным правам прекратил производство по иску рыбоперерабатывающего белорусско-германского совместного предприятия "Санта Бремор", которое... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T16:44+0300
2026-11-05T16:44+0300
2026-11-05T16:44+0300
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МОСКВА, 5 ноя – ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам прекратил производство по иску рыбоперерабатывающего белорусско-германского совместного предприятия "Санта Бремор", которое просило прекратить правовую охрану бренда "Топ-топ", принадлежащего производителю кондитерских изделий ООО "КДВ Яшкино", говорится в материалах, изученных РИА Новости.
Ранее в суд поступило заявление ответчика об утверждении мирового соглашения.
Товарный знак был зарегистрирован Роспатентом в 2010 году для единственного класса товаров, включающего вафли, пряники, печенье и другие кондитерские изделия. По мнению истца, правообладатель свой бренд не использует.
Тверской суд Москвы в октябре 2025 года по иску Генпрокуратуры РФ признал экстремистским объединение Николая и Дениса Штенгеловых и обратил в собственность РФ акции их группы компаний "КДВ" (АО "Кондитерус Ком"), более 21 миллиарда рублей доходов которой Штенгеловы вывели за рубеж с 2022 года.
Головная компания АО "Кондитерус Ком" владеет брендами "Яшкино" и "Кириешки".
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бизнес, россия, москва, роспатент
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Роспатент
Суд прекратил производство по иску "Санта Бремор" о бренде "Топ-топ"
Суд прекратил производство по иску "Санта Бремор" о защите бренда "Топ-топ"
МОСКВА, 5 ноя – ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам прекратил производство по иску рыбоперерабатывающего белорусско-германского совместного предприятия "Санта Бремор", которое просило прекратить правовую охрану бренда "Топ-топ", принадлежащего производителю кондитерских изделий ООО "КДВ Яшкино", говорится в материалах, изученных РИА Новости.
Ранее в суд поступило заявление ответчика об утверждении мирового соглашения.
Товарный знак был зарегистрирован Роспатентом в 2010 году для единственного класса товаров, включающего вафли, пряники, печенье и другие кондитерские изделия. По мнению истца, правообладатель свой бренд не использует.
Тверской суд Москвы в октябре 2025 года по иску Генпрокуратуры РФ признал экстремистским объединение Николая и Дениса Штенгеловых и обратил в собственность РФ акции их группы компаний "КДВ" (АО "Кондитерус Ком"), более 21 миллиарда рублей доходов которой Штенгеловы вывели за рубеж с 2022 года.
Головная компания АО "Кондитерус Ком" владеет брендами "Яшкино" и "Кириешки".