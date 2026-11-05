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Суд обязал моряков Fitburg выплатить 1,9 миллиона евро компенсации

Суд обязал моряков Fitburg выплатить 1,9 миллиона евро компенсации - 05.11.2026, ПРАЙМ

Суд обязал моряков Fitburg выплатить 1,9 миллиона евро компенсации

Суд в Финляндии обязал российского капитана и азербайджанского боцмана судна Fitburg, осужденных за повреждение кабелей в Финском заливе, выплатить 1,9 миллиона | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T23:35+0300

2026-11-05T23:35+0300

2026-11-05T23:35+0300

финский залив

финляндия

хельсинки

fingrid

оон

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Суд в Финляндии обязал российского капитана и азербайджанского боцмана судна Fitburg, осужденных за повреждение кабелей в Финском заливе, выплатить 1,9 миллиона евро компенсации, следует из решения суда, поступившего в распоряжение РИА Новости. Окружной суд Хельсинки в четверг приговорил российского капитана судна Fitburg Андрея Максименко к 3,5 года лишения свободы, азербайджанского боцмана Вусала Магжидова - к 2 годам 10 месяцам лишения свободы по обвинению в повреждении кабелей в Финском заливе в декабре 2025 года. Согласно решению, суд обязал членов экипажа судна выплатить в общей сложности 1,9 миллиона евро компенсации операторам кабелей - электросетевой компании Fingrid, эстонской энергетической Elering и финской Gasrgid, а также телекоммуникационной компании Elisa. Кроме того, моряков обязали выплатить компаниям судебные издержки на сумму более 52 тысяч евро. Грузовое судно Fitburg, шедшее под флагом Сент-Винсента и Гренадин с восемью гражданами России в составе экипажа, было задержано финскими правоохранителями по подозрению в повреждении подводных кабелей в Финском заливе. В январе оно покинуло Финляндию, однако три россиянина - капитан и два помощника - оставались в стране под запретом на выезд. Посольство России в Финляндии заявило РИА Новости, что обнародованное решение вызывает недоумение. По словам дипломатов, рассмотрение дела в финском суде противоречит положениям Конвенции ООН по морскому праву, его вряд ли можно назвать объективным и непредвзятым на фоне царящей в стране антироссийской истерии.

финский залив

финляндия

хельсинки

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финский залив, финляндия, хельсинки, fingrid, оон