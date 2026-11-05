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Более десяти тысяч участников СВО получили льготные кредиты

Более десяти тысяч участников СВО получили льготные кредиты - 05.11.2026, ПРАЙМ

Более десяти тысяч участников СВО получили льготные кредиты

Более 10 тысяч участников специальной военной операции получили льготные кредиты на сумму более 60 миллиардов рублей по программе "Дальневосточная и арктическая | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T03:16+0300

2026-11-05T03:16+0300

2026-11-05T03:16+0300

бизнес

россия

дальний восток

приморский край

хабаровский край

олег кожемяко

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Более 10 тысяч участников специальной военной операции получили льготные кредиты на сумму более 60 миллиардов рублей по программе "Дальневосточная и арктическая ипотека", сообщила пресс-служба вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО Олега Кожемяко. "Более 10 тысяч участников специальной военной операции воспользовались программой "Дальневосточная и арктическая ипотека" и получили возможность приобрести или построить собственное жилье на льготных условиях. По данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), на сегодняшний день оформлено 10,2 тысячи кредитов на общую сумму более 60 миллиардов рублей", - говорится в сообщении. Как добавили в пресс-службе, на Дальнем Востоке участникам специальной военной операции выдано 9 тысяч льготных кредитов на сумму 55 миллиардов рублей. Лидерами по количеству оформленных ипотек стали Приморский край, где выдали более двух тысяч кредитов, Республика Бурятия и Хабаровский край, где оформили более 1,5 тысячи кредитов. "Поддержка участников специальной военной операции и их семей – один из приоритетов государственной политики. Важно, чтобы после возвращения к мирной жизни защитники Отечества могли реализовать свои планы, получить собственное жилье и уверенно строить будущее своих близких. Дальневосточная и арктическая ипотека дает такую возможность на особых условиях", - отметил Кожемяко, слова которого приводятся в сообщении. В Арктической зоне выдано более 1,2 тысячи кредитов на сумму свыше 5 миллиардов рублей. Наибольшее количество пришлось на Архангельскую область, где взяли 621 кредит, Мурманскую область, где оформили 266 кредитов, и Ямало-Ненецкий автономный округ с 149 кредитами.

дальний восток

приморский край

хабаровский край

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бизнес, россия, дальний восток, приморский край, хабаровский край, олег кожемяко