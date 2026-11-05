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Таджикистан и Южная Корея подготовят проект строительства метро в Душанбе - 05.11.2026, ПРАЙМ
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Таджикистан и Южная Корея подготовят проект строительства метро в Душанбе
Таджикистан и Южная Корея подготовят проект строительства метро в Душанбе - 05.11.2026, ПРАЙМ
Таджикистан и Южная Корея подготовят проект строительства метро в Душанбе
Министерство транспорта Таджикистана и Национальная железнодорожная корпорация Южной Кореи (Korea National Railway) договорились подготовить проект... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T09:21+0300
2026-11-05T09:21+0300
бизнес
мировая экономика
душанбе
таджикистан
южная корея
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ДУШАНБЕ, 5 ноя – ПРАЙМ. Министерство транспорта Таджикистана и Национальная железнодорожная корпорация Южной Кореи (Korea National Railway) договорились подготовить проект строительства метро в Душанбе, сообщает издание столичной мэрии "Паеми Душанбе" ("Вести Душанбе"). Отмечается, что встреча состоялась в рамках визита таджикской делегации в Южную Корею 4-5 ноября. "Представители Министерства транспорта встретились с председателем Корейской национальной железнодорожной корпорации (Korea National Railway) Чон Джин Хуком и представителями Экспортно-импортного банка Кореи (Korea Eximbank). Стороны подчеркнули необходимость скорейшего начала работ по разработке технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта, подготовке профильных кадров и принятию необходимых мер для привлечения финансирования", - говорится в сообщении. При этом не уточняется, какой тип метро планируется построить в Душанбе - подземный или наземный. Также пока не сообщается о предполагаемой стоимости проекта. По официальным данным, население Душанбе уже превышает 1,3 миллиона человек. По мере роста численности населения и расширения города вопрос строительства метро все чаще поднимается властями. Так в январе 2025 года министерство транспорта Таджикистана сообщало, что строительство первого метрополитена в столице начнется в том же году. Однако работы так и не стартовали.
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бизнес, мировая экономика, душанбе, таджикистан, южная корея
Бизнес, Мировая экономика, Душанбе, ТАДЖИКИСТАН, ЮЖНАЯ КОРЕЯ
09:21 05.11.2026
 
Таджикистан и Южная Корея подготовят проект строительства метро в Душанбе

Власти Таджикистана договорились подготовить проект строительства метро в Душанбе

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ДУШАНБЕ, 5 ноя – ПРАЙМ. Министерство транспорта Таджикистана и Национальная железнодорожная корпорация Южной Кореи (Korea National Railway) договорились подготовить проект строительства метро в Душанбе, сообщает издание столичной мэрии "Паеми Душанбе" ("Вести Душанбе").
Отмечается, что встреча состоялась в рамках визита таджикской делегации в Южную Корею 4-5 ноября.
"Представители Министерства транспорта встретились с председателем Корейской национальной железнодорожной корпорации (Korea National Railway) Чон Джин Хуком и представителями Экспортно-импортного банка Кореи (Korea Eximbank). Стороны подчеркнули необходимость скорейшего начала работ по разработке технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта, подготовке профильных кадров и принятию необходимых мер для привлечения финансирования", - говорится в сообщении.
При этом не уточняется, какой тип метро планируется построить в Душанбе - подземный или наземный. Также пока не сообщается о предполагаемой стоимости проекта.
По официальным данным, население Душанбе уже превышает 1,3 миллиона человек. По мере роста численности населения и расширения города вопрос строительства метро все чаще поднимается властями. Так в январе 2025 года министерство транспорта Таджикистана сообщало, что строительство первого метрополитена в столице начнется в том же году. Однако работы так и не стартовали.
 
БизнесМировая экономикаДушанбеТАДЖИКИСТАНЮЖНАЯ КОРЕЯ
 
 
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