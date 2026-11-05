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Таджикистан и Южная Корея договорились укреплять сотрудничество

Таджикистан и Южная Корея договорились укреплять сотрудничество - 05.11.2026, ПРАЙМ

Таджикистан и Южная Корея договорились укреплять сотрудничество

Министр промышленности и новых технологий Таджикистана Шерали Кабир и посол Южной Кореи Джон Сонг Сик договорились укреплять сотрудничество в привлечении... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T12:01+0300

2026-11-05T12:01+0300

2026-11-05T12:01+0300

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южная корея

душанбе

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ДУШАНБЕ, 5 ноя – ПРАЙМ. Министр промышленности и новых технологий Таджикистана Шерали Кабир и посол Южной Кореи Джон Сонг Сик договорились укреплять сотрудничество в привлечении инвестиций и внедрении современных технологий в промышленность республики, сообщает пресс-служба минпрома Таджикистана. "Министр промышленности и новых технологий Республики Таджикистан Шерали Кабир принял чрезвычайного и полномочного посла Республики Корея в Республике Таджикистан Джон Сонг Шика. В ходе встречи стороны обсудили вопросы расширения промышленного и инвестиционного сотрудничества, привлечения инвестиций корейских компаний в экономику Таджикистана, а также внедрения современных технологий", - говорится в сообщении. Как отмечают в министерстве по итогам переговоров, стороны договорились определить приоритетные промышленные проекты в Таджикистане для дальнейшего привлечения инвестиций. Во вторник мэрия Душанбе сообщила, что Южная Корея выделит Таджикистану грант в размере 1,9 миллиона долларов на реализацию проекта по созданию интеллектуальной транспортной системы в столице.

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мировая экономика, таджикистан, южная корея, душанбе