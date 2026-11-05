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Таджикистан и США обсудили сотрудничество в сфере гражданской авиации

Таджикистан и США обсудили сотрудничество в сфере гражданской авиации - 05.11.2026, ПРАЙМ

Таджикистан и США обсудили сотрудничество в сфере гражданской авиации

Таджикистан и США обсудили сотрудничество в сфере гражданской авиации, в том числе вопрос подписания соглашения о запуске прямых авиарейсов между двумя... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T16:05+0300

2026-11-05T16:05+0300

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ДУШАНБЕ, 5 ноя – ПРАЙМ. Таджикистан и США обсудили сотрудничество в сфере гражданской авиации, в том числе вопрос подписания соглашения о запуске прямых авиарейсов между двумя странами, сообщает пресс-служба Агентства гражданской авиации республики. Отмечается, что проект данного соглашения уже подготовлен и находится на рассмотрении соответствующих ведомств в Душанбе и Вашингтоне. "Таджикистан и США обсуждают укрепление сотрудничества в сфере гражданской авиации, в том числе подготовку соглашения о воздушном сообщении и запуск прямых авиарейсов между двумя странами", - говорится в сообщении. Уточняется, что после подписания соглашения с таджикской стороны авиаперевозки будет осуществлять национальная авиакомпания Somon Air, а с американской - United Airlines. При этом график и частота полетов пока не уточняются. Таджикистан имеет прямое авиасообщение с 14 странами. Большая часть рейсов приходится на российские города.

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бизнес, россия, мировая экономика, таджикистан, сша, душанбе, united airlines