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Все электромобили Luce Ferrari уже забронированы покупателями

Все электромобили Luce Ferrari уже забронированы покупателями - 05.11.2026, ПРАЙМ

Все электромобили Luce Ferrari уже забронированы покупателями

Все электромобили Luce итальянской Ferrari, производство которых запланировано на 2027 год, уже забронированы покупателями, сообщил генеральный директор... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T18:58+0300

2026-11-05T18:58+0300

2026-11-05T19:53+0300

бизнес

ferrari

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financial times

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Все электромобили Luce итальянской Ferrari, производство которых запланировано на 2027 год, уже забронированы покупателями, сообщил генеральный директор компании Бенедетто Виньи.Ferrari в конце мая представила свою первую полностью электрическую модель автомобиля. Дизайн полноприводного четырехдверного седана Luce был разработан Love From под руководством Джони Айва, бывшего руководителя отдела дизайна Apple. Новинку раскритиковали в соцсетях, а капитализация Ferrari за день упала почти на 6%."Все заказы на 2027 год уже распределены", - сказал Виньи в рамках конференц-колла для инвесторов.Точное число электромобилей, производство которых запланировано на следующий год, гендиректор Ferrari не указал. Однако в конце июля Financial Times сообщала со ссылкой на источники, что в 2026 году компания планирует продать менее 500 электромобилей, а долгосрочный план подразумевает продажу около 600 машин в год.По словам Виньи, первый в истории Luce был продан на аукционе за 40 миллионов долларов.Начало поставок электромобилей Luce ожидается в четвертом квартале.

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бизнес, ferrari, apple, financial times