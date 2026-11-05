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Поражение республиканцев не помешает планам Трампа, пишет Spectator - 05.11.2026, ПРАЙМ
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Поражение республиканцев не помешает планам Трампа, пишет Spectator
Поражение республиканцев не помешает планам Трампа, пишет Spectator - 05.11.2026, ПРАЙМ
Поражение республиканцев не помешает планам Трампа, пишет Spectator
Поражение республиканцев на промежуточных выборах лишь раззадорит Дональда Трампа, а рассуждения о том, что он превратился в "хромую утку", — неправда, пишет... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T11:55+0300
2026-11-05T11:55+0300
мировая экономика
общество
иран
дональд трамп
джей ди вэнс
the spectator
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МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Поражение республиканцев на промежуточных выборах лишь раззадорит Дональда Трампа, а рассуждения о том, что он превратился в "хромую утку", — неправда, пишет ИноСМИ со ссылкой на The Spectator.Как отмечает издание, несмотря на потерю большинства в Конгрессе, нынешний хозяин Белого дома куда меньше смахивает на политического калеку и не в пример популярнее обитателей Капитолия: работу Конгресса одобряли всего 10% американцев, тогда как рейтинг Трампа в 36% "выглядит почти блестяще". Американцы презирают Конгресс за неумение работать, и Трамп это понимает — на втором сроке он даже не пытался с ним сотрудничать."Во всех остальных вопросах — от пошлин и борьбы с преступностью до политики разнообразия и охраны границ — Трамп предпочитал президентские указы. Он даже не подумал о том, чтобы заручиться одобрением Конгресса, прежде чем развязать войну с Ираном, а после ее начала попросту презрел несколько резолюций об ограничении военных полномочий президента", — подчеркивает автор."Куда надежнее другое "правило Трампа": он не сбавляет оборотов, а, напротив, слетает с нарезок все сильнее. Скорее всего, он бросится с удвоенной, если не с утроенной энергией пользоваться своими полномочиями и множить хаос", — прогнозирует издание.По мнению Spectator, подорванные позиции на Капитолийском холме вернут Трампа к его излюбленному амплуа дерзкого аутсайдера, который костерит вашингтонскую верхушку: "На политическое преследование он ответит политическим преследованием, на оскорбление — оскорблением, а законодательной власти противопоставит куда более жесткие инструменты власти исполнительной". При этом демократы непременно воспользуются перевесом в Конгрессе, чтобы осложнить жизнь администрации: задействуют процедуру утверждения бюджетных ассигнований, начнут бесконечные расследования злоупотреблений — от пожертвований на строительство бального зала до сомнительных операций с криптовалютами. Отдельно издание отмечает вице-президента Джей Ди Вэнса, которому предстоит "пройти по лезвию бритвы" между преданностью Трампу и формированием собственного политического образа к кампании 2028 года. "Трамп никогда не станет хромой уткой. Он всегда останется диким тигром — и загнанный в угол он еще опаснее", — резюмирует Spectator.
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мировая экономика, общество , иран, дональд трамп, джей ди вэнс, the spectator
Мировая экономика, Общество , ИРАН, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс, The Spectator
11:55 05.11.2026
 
Поражение республиканцев не помешает планам Трампа, пишет Spectator

Spectator: рейтинг Трампа в 36% выглядит почти блестяще на фоне 10% у Конгресса

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
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МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Поражение республиканцев на промежуточных выборах лишь раззадорит Дональда Трампа, а рассуждения о том, что он превратился в "хромую утку", — неправда, пишет ИноСМИ со ссылкой на The Spectator.
Как отмечает издание, несмотря на потерю большинства в Конгрессе, нынешний хозяин Белого дома куда меньше смахивает на политического калеку и не в пример популярнее обитателей Капитолия: работу Конгресса одобряли всего 10% американцев, тогда как рейтинг Трампа в 36% "выглядит почти блестяще". Американцы презирают Конгресс за неумение работать, и Трамп это понимает — на втором сроке он даже не пытался с ним сотрудничать.
"Во всех остальных вопросах — от пошлин и борьбы с преступностью до политики разнообразия и охраны границ — Трамп предпочитал президентские указы. Он даже не подумал о том, чтобы заручиться одобрением Конгресса, прежде чем развязать войну с Ираном, а после ее начала попросту презрел несколько резолюций об ограничении военных полномочий президента", — подчеркивает автор.
"Куда надежнее другое "правило Трампа": он не сбавляет оборотов, а, напротив, слетает с нарезок все сильнее. Скорее всего, он бросится с удвоенной, если не с утроенной энергией пользоваться своими полномочиями и множить хаос", — прогнозирует издание.
По мнению Spectator, подорванные позиции на Капитолийском холме вернут Трампа к его излюбленному амплуа дерзкого аутсайдера, который костерит вашингтонскую верхушку:
"На политическое преследование он ответит политическим преследованием, на оскорбление — оскорблением, а законодательной власти противопоставит куда более жесткие инструменты власти исполнительной".
При этом демократы непременно воспользуются перевесом в Конгрессе, чтобы осложнить жизнь администрации: задействуют процедуру утверждения бюджетных ассигнований, начнут бесконечные расследования злоупотреблений — от пожертвований на строительство бального зала до сомнительных операций с криптовалютами. Отдельно издание отмечает вице-президента Джей Ди Вэнса, которому предстоит "пройти по лезвию бритвы" между преданностью Трампу и формированием собственного политического образа к кампании 2028 года.
"Трамп никогда не станет хромой уткой. Он всегда останется диким тигром — и загнанный в угол он еще опаснее", — резюмирует Spectator.
 
Мировая экономикаОбществоИРАНДональд ТрампДжей Ди ВэнсThe Spectator
 
 
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