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Трамп показал бальный зал вместо признания поражения республиканцев - 05.11.2026, ПРАЙМ
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Трамп показал бальный зал вместо признания поражения республиканцев
Трамп показал бальный зал вместо признания поражения республиканцев - 05.11.2026, ПРАЙМ
Трамп показал бальный зал вместо признания поражения республиканцев
После поражений республиканцев на промежуточных выборах президент США Дональд Трамп в среду провел необычное мероприятие: он пригласил журналистов на... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T15:44+0300
2026-11-05T15:44+0300
общество
мировая экономика
техас
сша
дональд трамп
барак обама
джордж буш-младший
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. После поражений республиканцев на промежуточных выборах президент США Дональд Трамп в среду провел необычное мероприятие: он пригласил журналистов на строительную площадку в Белом доме, где почти 20 минут рассказывал о деталях возведения нового бального зала. Как отмечает Associated Press, Трамп не упомянул потерю контроля над Конгрессом, не затронул опасения избирателей по поводу высокой стоимости жизни и федеральной коррупции и не признал свою роль в неудачах партии.Трамп продемонстрировал огромное подземное помещение, которое, по его словам, станет "самым безопасным местом в Вашингтоне" после завершения строительства. Он подробно объяснил, почему кухня будет располагаться под землей: "У нас большие лестницы идут из кухни. Если я поставлю кухню сверху, вы потеряете три стены, потому что кухня занимает около 30% площади". По его словам, зал получит мрамор, который он назвал "жилой, которую люди искали уже 50 лет", а само сооружение будет "высшего качества". В конце церемонии Трамп подписал последнюю стальную балку маркером, написав "Любовь!" и свое имя большими буквами. На крыше при этом подняли небольшую вечнозеленую елку, символизирующую рост и удачу."Это сооружение, подобное которому нигде не было", — заявил Трамп, обращаясь к микрофону, вызвавшему громкую обратную связь в огромном пространстве.Обычно президенты на следующий день после выборов общаются с прессой и хотя бы частично берут на себя ответственность за результаты. Трамп поступил иначе. Он начал день с графика, в котором были только частные встречи, а затем неожиданно пригласил журналистов на стройку. Его появление произошло после того, как избиратели заявили, что, по их мнению, президент сосредоточился не на тех вопросах: около двух третей респондентов AP Voter Poll сказали, что у Трампа неправильные приоритеты, и подавляющее большинство из них поддержали демократов.На вопросы Трамп ответил уже на площадке, попытавшись переложить вину за разгром республиканцев на других. "Если бы я был в бюллетене, я бы победил", — настаивал он. По его словам, митинги в преимущественно республиканских штатах и консервативных частях округов собирали восторженные толпы, "но нам не удалось передать любовь кандидатам". В ночь выборов он заявил Fox News Channel: "Я не люблю считать это поражением для себя. Меня не было в бюллетене". По его мнению, избирателям просто "не нравились кандидаты".AP напоминает, что это давняя стратегия Трампа. После проигрыша республиканцев на промежуточных выборах 2018 года он обвинял в этом самих кандидатов, включая Мию Лав из Юты, которая пыталась дистанцироваться от него. "Она не дала мне никакой любви, но потом проиграла. Жаль", — говорил тогда Трамп, высмеивая и других проигравших законодателей. В этом цикле он начал закладывать основы для избегания обвинений заранее: в августе сказал Punchbowl News, что избиратели злятся на республиканцев, "но не на меня", а в соцсетях возложил возможное поражение Кена Пакстона в Техасе на "слабых и неэффективных политических хакеров", включая Джона Корнина и Карла Роува. После выборов он также написал, что губернатор Техаса Грег Эбботт проиграл бы, если бы "не стал RINO" — "республиканцем только по названию".Для сравнения, демократ Барак Обама называл поражения своей партии в 2010 году "разгромом", а республиканец Джордж Буш-младший — победы демократов в 2006 году "грохотом". Трамп, известный нарушением президентских норм, предпочел не следовать этой традиции.
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общество , мировая экономика, техас, сша, дональд трамп, барак обама, джордж буш-младший
Общество , Мировая экономика, ТЕХАС, США, Дональд Трамп, Барак Обама, Джордж Буш-младший
15:44 05.11.2026
 
Трамп показал бальный зал вместо признания поражения республиканцев

AP: на фоне разгрома республиканцев Трамп 20 минут говорил о мраморе и кухне бального зала

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкВыступление президента США Д. Трампа
Выступление президента США Д. Трампа - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2026
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. После поражений республиканцев на промежуточных выборах президент США Дональд Трамп в среду провел необычное мероприятие: он пригласил журналистов на строительную площадку в Белом доме, где почти 20 минут рассказывал о деталях возведения нового бального зала. Как отмечает Associated Press, Трамп не упомянул потерю контроля над Конгрессом, не затронул опасения избирателей по поводу высокой стоимости жизни и федеральной коррупции и не признал свою роль в неудачах партии.
Трамп продемонстрировал огромное подземное помещение, которое, по его словам, станет "самым безопасным местом в Вашингтоне" после завершения строительства. Он подробно объяснил, почему кухня будет располагаться под землей: "У нас большие лестницы идут из кухни. Если я поставлю кухню сверху, вы потеряете три стены, потому что кухня занимает около 30% площади". По его словам, зал получит мрамор, который он назвал "жилой, которую люди искали уже 50 лет", а само сооружение будет "высшего качества". В конце церемонии Трамп подписал последнюю стальную балку маркером, написав "Любовь!" и свое имя большими буквами. На крыше при этом подняли небольшую вечнозеленую елку, символизирующую рост и удачу.
"Это сооружение, подобное которому нигде не было", — заявил Трамп, обращаясь к микрофону, вызвавшему громкую обратную связь в огромном пространстве.
Обычно президенты на следующий день после выборов общаются с прессой и хотя бы частично берут на себя ответственность за результаты. Трамп поступил иначе. Он начал день с графика, в котором были только частные встречи, а затем неожиданно пригласил журналистов на стройку. Его появление произошло после того, как избиратели заявили, что, по их мнению, президент сосредоточился не на тех вопросах: около двух третей респондентов AP Voter Poll сказали, что у Трампа неправильные приоритеты, и подавляющее большинство из них поддержали демократов.
На вопросы Трамп ответил уже на площадке, попытавшись переложить вину за разгром республиканцев на других. "Если бы я был в бюллетене, я бы победил", — настаивал он. По его словам, митинги в преимущественно республиканских штатах и консервативных частях округов собирали восторженные толпы, "но нам не удалось передать любовь кандидатам". В ночь выборов он заявил Fox News Channel: "Я не люблю считать это поражением для себя. Меня не было в бюллетене". По его мнению, избирателям просто "не нравились кандидаты".
AP напоминает, что это давняя стратегия Трампа. После проигрыша республиканцев на промежуточных выборах 2018 года он обвинял в этом самих кандидатов, включая Мию Лав из Юты, которая пыталась дистанцироваться от него. "Она не дала мне никакой любви, но потом проиграла. Жаль", — говорил тогда Трамп, высмеивая и других проигравших законодателей. В этом цикле он начал закладывать основы для избегания обвинений заранее: в августе сказал Punchbowl News, что избиратели злятся на республиканцев, "но не на меня", а в соцсетях возложил возможное поражение Кена Пакстона в Техасе на "слабых и неэффективных политических хакеров", включая Джона Корнина и Карла Роува. После выборов он также написал, что губернатор Техаса Грег Эбботт проиграл бы, если бы "не стал RINO" — "республиканцем только по названию".
Для сравнения, демократ Барак Обама называл поражения своей партии в 2010 году "разгромом", а республиканец Джордж Буш-младший — победы демократов в 2006 году "грохотом". Трамп, известный нарушением президентских норм, предпочел не следовать этой традиции.
 
ОбществоМировая экономикаТЕХАССШАДональд ТрампБарак ОбамаДжордж Буш-младший
 
 
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