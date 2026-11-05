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Стоимость мемкоина Трампа достигла исторического минимума - 05.11.2026, ПРАЙМ
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Стоимость мемкоина Трампа достигла исторического минимума
Стоимость мемкоина Трампа достигла исторического минимума - 05.11.2026, ПРАЙМ
Стоимость мемкоина Трампа достигла исторического минимума
Стоимость криптовалюты Trump американского президента Дональда Трампа ускорила падение до 19%, показатель достиг исторического минимума, следует из данных... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T18:17+0300
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Стоимость криптовалюты Trump американского президента Дональда Трампа ускорила падение до 19%, показатель достиг исторического минимума, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance по состоянию на 18.12 мск стоимость мемкоина Trump падала на 19,1% - до 1,182 доллара. Динамика приводится за сутки. Минутами ранее показатель достигал нового исторического минимума в 1,169 доллара. По предварительным итогам голосования на промежуточных выборах в США, прошедших 3 ноября, на которых американцы избирали всех 435 членов палаты представителей и 35 сенаторов, республиканцы потеряли контроль над обеими палатами конгресса. Трамп публично поздравил демократов с победой и заявил, что республиканцы могли бы добиться значительно лучших результатов, если бы он участвовал в выборах.
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финансы, сша, дональд трамп, binance
Финансы, США, Дональд Трамп, Binance
18:17 05.11.2026 (обновлено: 18:34 05.11.2026)
 
Стоимость мемкоина Трампа достигла исторического минимума

Стоимость мемкоина Трампа достигла исторического минимума

© РИА Новости . Ирина Калашникова | Перейти в медиабанк" Дональд Трамп
 Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2026
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Стоимость криптовалюты Trump американского президента Дональда Трампа ускорила падение до 19%, показатель достиг исторического минимума, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance по состоянию на 18.12 мск стоимость мемкоина Trump падала на 19,1% - до 1,182 доллара. Динамика приводится за сутки.
Минутами ранее показатель достигал нового исторического минимума в 1,169 доллара.
По предварительным итогам голосования на промежуточных выборах в США, прошедших 3 ноября, на которых американцы избирали всех 435 членов палаты представителей и 35 сенаторов, республиканцы потеряли контроль над обеими палатами конгресса. Трамп публично поздравил демократов с победой и заявил, что республиканцы могли бы добиться значительно лучших результатов, если бы он участвовал в выборах.
 
ФинансыСШАДональд ТрампBinance
 
 
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