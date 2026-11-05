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Стоимость мемкоина Трампа достигла исторического минимума
Стоимость мемкоина Трампа достигла исторического минимума - 05.11.2026, ПРАЙМ
Стоимость мемкоина Трампа достигла исторического минимума
Стоимость криптовалюты Trump американского президента Дональда Трампа ускорила падение до 19%, показатель достиг исторического минимума, следует из данных... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T18:17+0300
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Стоимость криптовалюты Trump американского президента Дональда Трампа ускорила падение до 19%, показатель достиг исторического минимума, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance по состоянию на 18.12 мск стоимость мемкоина Trump падала на 19,1% - до 1,182 доллара. Динамика приводится за сутки. Минутами ранее показатель достигал нового исторического минимума в 1,169 доллара. По предварительным итогам голосования на промежуточных выборах в США, прошедших 3 ноября, на которых американцы избирали всех 435 членов палаты представителей и 35 сенаторов, республиканцы потеряли контроль над обеими палатами конгресса. Трамп публично поздравил демократов с победой и заявил, что республиканцы могли бы добиться значительно лучших результатов, если бы он участвовал в выборах.
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Стоимость мемкоина Трампа достигла исторического минимума
Стоимость мемкоина Трампа достигла исторического минимума