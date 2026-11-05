Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российские федеральные трассы готовы к работе в зимний сезон - 05.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261105/trassy-874935899.html
Российские федеральные трассы готовы к работе в зимний сезон
Российские федеральные трассы готовы к работе в зимний сезон - 05.11.2026, ПРАЙМ
Российские федеральные трассы готовы к работе в зимний сезон
Российские федеральные трассы готовы к работе в зимний сезон, всего будет задействовано более 11 тысяч единиц спецтехники, сообщил Минтранс РФ. | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T10:39+0300
2026-11-05T10:39+0300
бизнес
россия
росавтодор
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874935899.jpg?1793864391
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Российские федеральные трассы готовы к работе в зимний сезон, всего будет задействовано более 11 тысяч единиц спецтехники, сообщил Минтранс РФ. "Более 11 тысяч единиц спецтехники выйдет на федеральные трассы зимой. Дорожные службы Росавтодора готовы к зиме. Проверены качество противогололедных материалов и готовность техники к работе в непогоду", - говорится в сообщении. Также по всей стране на 950 пескобазах хранится более 3,2 миллиона кубометров песка и 1,1 миллиона кубометров технической соли, а также свыше 4,8 миллиона тонн песчано-соляной смеси. Специалисты Росавтодора с 1 октября круглосуточно следят за обстановкой на федеральных трассах и готовы оперативно оказать помощь при сложных условиях, отметили в Минтрансе. Также подготовлены около тысячи теплых стоянок и помещений для обогрева водителей и рабочих. "Главная задача – обеспечить безопасное и бесперебойное движение даже в сильные снегопады и гололедицу", - подчеркнули в министерстве.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, росавтодор
Бизнес, РОССИЯ, Росавтодор
10:39 05.11.2026
 
Российские федеральные трассы готовы к работе в зимний сезон

Минтранс: более 11 тысяч единиц спецтехники выйдут на федеральные трассы зимой

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Российские федеральные трассы готовы к работе в зимний сезон, всего будет задействовано более 11 тысяч единиц спецтехники, сообщил Минтранс РФ.
"Более 11 тысяч единиц спецтехники выйдет на федеральные трассы зимой. Дорожные службы Росавтодора готовы к зиме. Проверены качество противогололедных материалов и готовность техники к работе в непогоду", - говорится в сообщении.
Также по всей стране на 950 пескобазах хранится более 3,2 миллиона кубометров песка и 1,1 миллиона кубометров технической соли, а также свыше 4,8 миллиона тонн песчано-соляной смеси.
Специалисты Росавтодора с 1 октября круглосуточно следят за обстановкой на федеральных трассах и готовы оперативно оказать помощь при сложных условиях, отметили в Минтрансе. Также подготовлены около тысячи теплых стоянок и помещений для обогрева водителей и рабочих.
"Главная задача – обеспечить безопасное и бесперебойное движение даже в сильные снегопады и гололедицу", - подчеркнули в министерстве.
 
БизнесРОССИЯРосавтодор
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала