https://1prime.ru/20261105/trassy-874935899.html

Российские федеральные трассы готовы к работе в зимний сезон

Российские федеральные трассы готовы к работе в зимний сезон - 05.11.2026, ПРАЙМ

Российские федеральные трассы готовы к работе в зимний сезон

Российские федеральные трассы готовы к работе в зимний сезон, всего будет задействовано более 11 тысяч единиц спецтехники, сообщил Минтранс РФ. | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T10:39+0300

2026-11-05T10:39+0300

2026-11-05T10:39+0300

бизнес

россия

росавтодор

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Российские федеральные трассы готовы к работе в зимний сезон, всего будет задействовано более 11 тысяч единиц спецтехники, сообщил Минтранс РФ. "Более 11 тысяч единиц спецтехники выйдет на федеральные трассы зимой. Дорожные службы Росавтодора готовы к зиме. Проверены качество противогололедных материалов и готовность техники к работе в непогоду", - говорится в сообщении. Также по всей стране на 950 пескобазах хранится более 3,2 миллиона кубометров песка и 1,1 миллиона кубометров технической соли, а также свыше 4,8 миллиона тонн песчано-соляной смеси. Специалисты Росавтодора с 1 октября круглосуточно следят за обстановкой на федеральных трассах и готовы оперативно оказать помощь при сложных условиях, отметили в Минтрансе. Также подготовлены около тысячи теплых стоянок и помещений для обогрева водителей и рабочих. "Главная задача – обеспечить безопасное и бесперебойное движение даже в сильные снегопады и гололедицу", - подчеркнули в министерстве.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, росавтодор