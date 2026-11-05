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Российские федеральные трассы готовы к работе в зимний сезон
Российские федеральные трассы готовы к работе в зимний сезон - 05.11.2026, ПРАЙМ
Российские федеральные трассы готовы к работе в зимний сезон
Российские федеральные трассы готовы к работе в зимний сезон, всего будет задействовано более 11 тысяч единиц спецтехники, сообщил Минтранс РФ. | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T10:39+0300
2026-11-05T10:39+0300
2026-11-05T10:39+0300
бизнес
россия
росавтодор
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Российские федеральные трассы готовы к работе в зимний сезон, всего будет задействовано более 11 тысяч единиц спецтехники, сообщил Минтранс РФ.
"Более 11 тысяч единиц спецтехники выйдет на федеральные трассы зимой. Дорожные службы Росавтодора готовы к зиме. Проверены качество противогололедных материалов и готовность техники к работе в непогоду", - говорится в сообщении.
Также по всей стране на 950 пескобазах хранится более 3,2 миллиона кубометров песка и 1,1 миллиона кубометров технической соли, а также свыше 4,8 миллиона тонн песчано-соляной смеси.
Специалисты Росавтодора с 1 октября круглосуточно следят за обстановкой на федеральных трассах и готовы оперативно оказать помощь при сложных условиях, отметили в Минтрансе. Также подготовлены около тысячи теплых стоянок и помещений для обогрева водителей и рабочих.
"Главная задача – обеспечить безопасное и бесперебойное движение даже в сильные снегопады и гололедицу", - подчеркнули в министерстве.
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бизнес, россия, росавтодор
Бизнес, РОССИЯ, Росавтодор
Российские федеральные трассы готовы к работе в зимний сезон
Минтранс: более 11 тысяч единиц спецтехники выйдут на федеральные трассы зимой
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Российские федеральные трассы готовы к работе в зимний сезон, всего будет задействовано более 11 тысяч единиц спецтехники, сообщил Минтранс РФ.
"Более 11 тысяч единиц спецтехники выйдет на федеральные трассы зимой. Дорожные службы Росавтодора готовы к зиме. Проверены качество противогололедных материалов и готовность техники к работе в непогоду", - говорится в сообщении.
Также по всей стране на 950 пескобазах хранится более 3,2 миллиона кубометров песка и 1,1 миллиона кубометров технической соли, а также свыше 4,8 миллиона тонн песчано-соляной смеси.
Специалисты Росавтодора с 1 октября круглосуточно следят за обстановкой на федеральных трассах и готовы оперативно оказать помощь при сложных условиях, отметили в Минтрансе. Также подготовлены около тысячи теплых стоянок и помещений для обогрева водителей и рабочих.
"Главная задача – обеспечить безопасное и бесперебойное движение даже в сильные снегопады и гололедицу", - подчеркнули в министерстве.