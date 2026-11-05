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ЦБ потребовал изъять документы в штаб-квартире Euroclear, пишут СМИ

ЦБ потребовал изъять документы в штаб-квартире Euroclear, пишут СМИ - 05.11.2026, ПРАЙМ

ЦБ потребовал изъять документы в штаб-квартире Euroclear, пишут СМИ

Банк России потребовал через бельгийский суд изъять документы в брюссельской штаб-квартире Euroclear, подозревая депозитарий и институты Евросоюза в сговоре с... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T14:33+0300

2026-11-05T14:33+0300

2026-11-05T14:33+0300

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БРЮССЕЛЬ, 5 ноя - ПРАЙМ. Банк России потребовал через бельгийский суд изъять документы в брюссельской штаб-квартире Euroclear, подозревая депозитарий и институты Евросоюза в сговоре с целью изменения санкционных правил ЕС в интересах Euroclear во время судебного спора с российским регулятором по заблокированным суверенным активам, сообщает бельгийская газета L"Echo. "Обвиняя Euroclear и европейские институты в сговоре, Центральный банк России требует вмешательство судебного исполнителя в брюссельской штаб-квартире депозитария", - пишет издание. По информации газеты, российский регулятор добивается получения документов, которые могли бы пролить свет на контакты Euroclear с европейскими институтами в период изменения санкционного законодательства ЕС. Претензии Банка России связаны с поправками к европейским санкционным правилам, принятыми 23 июля 2026 года. Российская сторона считает, что изменения были внесены специально для защиты Euroclear в конкретном судебном споре с ЦБ РФ. Ранее в официальном журнале ЕС были опубликованы выдержки из иска ЦБ РФ, в котором регулятор обвинил Совет ЕС во вмешательстве в разбирательство с бельгийским депозитарием. Поправки позволяют европейским судам при определенных условиях запрещать российским истцам добиваться исполнения решений российских судов за пределами Евросоюза. Судебный конфликт начался после того, как Банк России потребовал взыскать с Euroclear около 18,2 триллиона рублей убытков из-за блокировки российских активов. В мае 2026 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск. Euroclear, в свою очередь, обратился в бельгийский суд, добиваясь защиты от исполнения российского решения. По данным депозитария на конец сентября 2026 года, на его балансе находились российские активы, подпадающие под санкции, на сумму 204 миллиарда евро. По данным бельгийских СМИ, Банк России просит суд направить в офис Euroclear судебного исполнителя вместе с IT-специалистом для поиска и сохранения документов, которые могут свидетельствовать о контактах депозитария с Еврокомиссией и Советом ЕС.

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