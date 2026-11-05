Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ потребовал изъять документы в штаб-квартире Euroclear, пишут СМИ - 05.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261105/tsb-874944634.html
ЦБ потребовал изъять документы в штаб-квартире Euroclear, пишут СМИ
ЦБ потребовал изъять документы в штаб-квартире Euroclear, пишут СМИ - 05.11.2026, ПРАЙМ
ЦБ потребовал изъять документы в штаб-квартире Euroclear, пишут СМИ
Банк России потребовал через бельгийский суд изъять документы в брюссельской штаб-квартире Euroclear, подозревая депозитарий и институты Евросоюза в сговоре с... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T14:33+0300
2026-11-05T14:33+0300
финансы
россия
банки
москва
ес
euroclear
банк россии
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874944634.jpg?1793878432
БРЮССЕЛЬ, 5 ноя - ПРАЙМ. Банк России потребовал через бельгийский суд изъять документы в брюссельской штаб-квартире Euroclear, подозревая депозитарий и институты Евросоюза в сговоре с целью изменения санкционных правил ЕС в интересах Euroclear во время судебного спора с российским регулятором по заблокированным суверенным активам, сообщает бельгийская газета L"Echo. "Обвиняя Euroclear и европейские институты в сговоре, Центральный банк России требует вмешательство судебного исполнителя в брюссельской штаб-квартире депозитария", - пишет издание. По информации газеты, российский регулятор добивается получения документов, которые могли бы пролить свет на контакты Euroclear с европейскими институтами в период изменения санкционного законодательства ЕС. Претензии Банка России связаны с поправками к европейским санкционным правилам, принятыми 23 июля 2026 года. Российская сторона считает, что изменения были внесены специально для защиты Euroclear в конкретном судебном споре с ЦБ РФ. Ранее в официальном журнале ЕС были опубликованы выдержки из иска ЦБ РФ, в котором регулятор обвинил Совет ЕС во вмешательстве в разбирательство с бельгийским депозитарием. Поправки позволяют европейским судам при определенных условиях запрещать российским истцам добиваться исполнения решений российских судов за пределами Евросоюза. Судебный конфликт начался после того, как Банк России потребовал взыскать с Euroclear около 18,2 триллиона рублей убытков из-за блокировки российских активов. В мае 2026 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск. Euroclear, в свою очередь, обратился в бельгийский суд, добиваясь защиты от исполнения российского решения. По данным депозитария на конец сентября 2026 года, на его балансе находились российские активы, подпадающие под санкции, на сумму 204 миллиарда евро. По данным бельгийских СМИ, Банк России просит суд направить в офис Euroclear судебного исполнителя вместе с IT-специалистом для поиска и сохранения документов, которые могут свидетельствовать о контактах депозитария с Еврокомиссией и Советом ЕС.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, банки, москва, ес, euroclear, банк россии
Финансы, РОССИЯ, Банки, МОСКВА, ЕС, Euroclear, Банк России
14:33 05.11.2026
 
ЦБ потребовал изъять документы в штаб-квартире Euroclear, пишут СМИ

L"Echo: ЦБ России потребовал изъять документы в штаб-квартире Euroclear

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 5 ноя - ПРАЙМ. Банк России потребовал через бельгийский суд изъять документы в брюссельской штаб-квартире Euroclear, подозревая депозитарий и институты Евросоюза в сговоре с целью изменения санкционных правил ЕС в интересах Euroclear во время судебного спора с российским регулятором по заблокированным суверенным активам, сообщает бельгийская газета L"Echo.
"Обвиняя Euroclear и европейские институты в сговоре, Центральный банк России требует вмешательство судебного исполнителя в брюссельской штаб-квартире депозитария", - пишет издание.
По информации газеты, российский регулятор добивается получения документов, которые могли бы пролить свет на контакты Euroclear с европейскими институтами в период изменения санкционного законодательства ЕС.
Претензии Банка России связаны с поправками к европейским санкционным правилам, принятыми 23 июля 2026 года. Российская сторона считает, что изменения были внесены специально для защиты Euroclear в конкретном судебном споре с ЦБ РФ.
Ранее в официальном журнале ЕС были опубликованы выдержки из иска ЦБ РФ, в котором регулятор обвинил Совет ЕС во вмешательстве в разбирательство с бельгийским депозитарием.
Поправки позволяют европейским судам при определенных условиях запрещать российским истцам добиваться исполнения решений российских судов за пределами Евросоюза.
Судебный конфликт начался после того, как Банк России потребовал взыскать с Euroclear около 18,2 триллиона рублей убытков из-за блокировки российских активов. В мае 2026 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск.
Euroclear, в свою очередь, обратился в бельгийский суд, добиваясь защиты от исполнения российского решения.
По данным депозитария на конец сентября 2026 года, на его балансе находились российские активы, подпадающие под санкции, на сумму 204 миллиарда евро.
По данным бельгийских СМИ, Банк России просит суд направить в офис Euroclear судебного исполнителя вместе с IT-специалистом для поиска и сохранения документов, которые могут свидетельствовать о контактах депозитария с Еврокомиссией и Советом ЕС.
 
ФинансыРОССИЯБанкиМОСКВАЕСEuroclearБанк России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала