https://1prime.ru/20261105/tsb-874944959.html

ЦБ рекомендовал банкам активнее помогать заемщикам

ЦБ рекомендовал банкам активнее помогать заемщикам - 05.11.2026, ПРАЙМ

ЦБ рекомендовал банкам активнее помогать заемщикам

Банк России рекомендует банкам активнее помогать клиентам, которым сложно обслуживать кредит, сообщается на сайте регулятора. | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T14:40+0300

2026-11-05T14:40+0300

2026-11-05T14:40+0300

банки

финансы

банк россии

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Банк России рекомендует банкам активнее помогать клиентам, которым сложно обслуживать кредит, сообщается на сайте регулятора. "Регулятор рекомендует банкам активнее помогать клиентам, которым сложно обслуживать кредит. Это поможет заемщикам, которым стало трудно выплачивать кредит, преодолевать свои финансовые трудности совместно с банком без участия недобросовестных посредников – так называемых раздолжнителей", - говорится в сообщении. Регулятор предупреждает, что такие посредники могут обещать полностью списать долги или сохранить все имущество при банкротстве, создавая завышенные ожидания у клиентов. Как правило, никаких реальных действий за обещаниями не следует. Более того, раздолжнители порой дают рекомендации, которые лишь ухудшают положение заемщика, – например, игнорировать платежи по кредиту. ЦБ рекомендует банкам предлагать заемщикам возможные сценарии решения проблемы. Например, уменьшить начисленные неустойки, отсрочить выплату основного долга, процентов или их части. При этом не стоит ждать, пока клиент допустит просрочку. В помощи могут нуждаться и заемщики, которые пока платят вовремя, но их финансовое положение неустойчиво либо которые, по сведениям банка, собираются обратиться к раздолжнителям, отмечается в сообщении. "Для консультаций Банк России рекомендует создать отдельный канал связи – например, контактный номер телефона или адрес электронной почты. Так заемщик сможет обсудить с работниками банка напрямую, как решить проблему с учетом своей жизненной ситуации", - также говорится в сообщении.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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