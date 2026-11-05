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Цена на золото поднялась выше 4100 долларов за унцию впервые с 22 октября
Цена на золото поднялась выше 4100 долларов за унцию впервые с 22 октября - 05.11.2026, ПРАЙМ
Цена на золото поднялась выше 4100 долларов за унцию впервые с 22 октября
Биржевая цена на золото поднялась выше 4100 долларов за тройскую унцию впервые с 22 октября, следует из данных торгов. | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T04:37+0300
2026-11-05T04:37+0300
2026-11-05T04:37+0300
рынок
comex
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Биржевая цена на золото поднялась выше 4100 долларов за тройскую унцию впервые с 22 октября, следует из данных торгов.
По состоянию на 4.04 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 32,1 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,79%, - до 4105,1 доллара за тройскую унцию.
Декабрьский фьючерс на серебро в то же время дорожал на 0,8% - до 52,7 доллара за унцию.
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рынок, comex
Цена на золото поднялась выше 4100 долларов за унцию впервые с 22 октября
Цена на золото поднялась выше 4100 долларов за тройскую унцию впервые с 22 октября
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Биржевая цена на золото поднялась выше 4100 долларов за тройскую унцию впервые с 22 октября, следует из данных торгов.
По состоянию на 4.04 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 32,1 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,79%, - до 4105,1 доллара за тройскую унцию.
Декабрьский фьючерс на серебро в то же время дорожал на 0,8% - до 52,7 доллара за унцию.