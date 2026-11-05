https://1prime.ru/20261105/tsentrobank--874954691.html
Центробанк опубликовал официальный курс валют на пятницу
Центробанк опубликовал официальный курс валют на пятницу - 05.11.2026, ПРАЙМ
Центробанк опубликовал официальный курс валют на пятницу
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 7,54 копейки - до 12,2570 рубля, доллара - на 12,48 копейки, до 81,7947 рубля, евро - на | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T17:57+0300
2026-11-05T17:57+0300
2026-11-05T17:57+0300
рынок
сша
банк россии
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 7,54 копейки - до 12,2570 рубля, доллара - на 12,48 копейки, до 81,7947 рубля, евро - на 55,71 копейки, до 92,1581 рубля, следует из данных Банка России. Банк России с 8 июня 2026 года рассчитывает официальный курс евро к рублю на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15.30 мск в текущий рабочий день. Курс доллара к рублю рассчитывается на данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.
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рынок, сша, банк россии
Центробанк опубликовал официальный курс валют на пятницу
Официальный курс юаня на пятницу составляет 12,2570 рубля, доллара — 92,15 рубля
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 7,54 копейки - до 12,2570 рубля, доллара - на 12,48 копейки, до 81,7947 рубля, евро - на 55,71 копейки, до 92,1581 рубля, следует из данных Банка России.
Банк России
с 8 июня 2026 года рассчитывает официальный курс евро к рублю на основе курса доллара США
к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15.30 мск в текущий рабочий день. Курс доллара к рублю рассчитывается на данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.