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Центробанк: понижение инфляции требует дольше поддерживать ужесточение

Центробанк: понижение инфляции требует дольше поддерживать ужесточение - 05.11.2026, ПРАЙМ

Центробанк: понижение инфляции требует дольше поддерживать ужесточение

Устойчивое инфляционное давление повысилось, и для снижения устойчивой инфляции потребуется дольше поддерживать умеренно жесткие денежно-кредитные условия, чем... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T17:28+0300

2026-11-05T17:28+0300

2026-11-05T17:37+0300

финансы

россия

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Устойчивое инфляционное давление повысилось, и для снижения устойчивой инфляции потребуется дольше поддерживать умеренно жесткие денежно-кредитные условия, чем предполагал июльский прогноз, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки Банка России."Устойчивое инфляционное давление повысилось. Большинство показателей устойчивого роста цен в третьем квартале 2026 года находилось в диапазоне 5-6% с.к.г. после 4-5% с.к.г. в первом полугодии 2026 года", — говорится в резюме. Участники связывали это прежде всего с косвенными и вторичными эффектами временного выбытия производственных мощностей в отдельных отраслях — они оказались более значительными, чем оценивалось ранее, и затронули широкий круг товаров и услуг."В этих условиях большинство участников считали, что для снижения устойчивой инфляции потребуется дольше поддерживать умеренно жесткие денежно-кредитные условия, чем предполагал июльский прогноз. Некоторые участники отметили, что ускорение устойчивой инфляции отчасти отражало и накопленные эффекты произошедшего ранее смягчения денежно-кредитной политики", — также отмечается в резюме. Для поступательного снижения инфляции к 4% может потребоваться большая степень жесткости, чем фактически сложившаяся в последние кварталы. Напомним, в октябре ЦБ повысил прогноз инфляции на 2026 год до 7,1-7,6% с 6-7%, ожидавшихся в июле, сохранив прогноз на 2027 и 2028 годы на уровне 4%."Так, по оценке Банка России, в третьем квартале 2026 года динамика ВВП (+1% год к году) складывалась выше предыдущего прогноза (+0,5% год к году). Оперативные данные указывают на продолжение экономического роста в четвертом квартале 2026 года", — говорится в комментарии к среднесрочному прогнозу. Ожидается, что в 2026 году темп роста ВВП составит 0,5-1%, нижняя граница интервала повышена на 0,5 процентного пункта — "ввиду несколько более высокого роста внутреннего спроса во втором полугодии 2026 года, чем закладывалось ранее". Прогнозный диапазон на 2027 год понижен на 0,5 процентного пункта, до 1-2%, с учетом более жестких денежно-кредитных условий. "В дальнейшем рост ВВП будет соответствовать долгосрочным темпам роста потенциального выпуска: 1,5-2,5%", — заключили в ЦБ."Накопленный прирост рублевой денежной массы с начала года превышал диапазон значений 2016-2019 годов и несколько опережал прошлогоднюю траекторию, хотя разрыв с ней сократился", — говорится в резюме. "Значительный вклад в ее увеличение продолжали вносить кредитование экономики и бюджетные операции", — поясняет регулятор. Норма сбережений населения постепенно снижалась — большинство участников отмечали, что такая динамика соответствовала произошедшему ранее смягчению денежно-кредитных условий, при этом норма сбережений по-прежнему оставалась высокой, а ее снижение не сопровождалось существенным ускорением роста потребления. Вместе с тем некоторые участники высказывали опасения, что снижение нормы сбережений может ускориться, особенно в условиях повышенных инфляционных ожиданий населения, и привести к более быстрому росту потребления.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, банк россии, банки