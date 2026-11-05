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Устойчивое инфляционное давление повысилось, заявили в Банке России - 05.11.2026, ПРАЙМ
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Устойчивое инфляционное давление повысилось, заявили в Банке России
Устойчивое инфляционное давление повысилось, заявили в Банке России - 05.11.2026, ПРАЙМ
Устойчивое инфляционное давление повысилось, заявили в Банке России
Устойчивое инфляционное давление повысилось, для снижения устойчивой инфляции потребуется дольше поддерживать умеренно жесткие денежно-кредитные условия, чем... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T17:30+0300
2026-11-05T17:30+0300
финансы
банк россии
банки
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Устойчивое инфляционное давление повысилось, для снижения устойчивой инфляции потребуется дольше поддерживать умеренно жесткие денежно-кредитные условия, чем предполагал июльский прогноз, сообщается в резюме обсуждения ключевой ставки Банка России. Банк России по итогам заседания совета директоров на прошлой неделе сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Следующее, итоговое заседание регулятора в 2026 году запланировано на 18 декабря. "Устойчивое инфляционное давление повысилось. Большинство показателей устойчивого роста цен в третьем квартале 2026 года находилось в диапазоне 5-6% с.к.г. (с учетом сезонной корректировки - ред.) после 4-5% с.к.г. в первом полугодии 2026 года", - говорится в резюме. Отмечается, что участники связывали это прежде всего с косвенными и вторичными эффектами временного выбытия производственных мощностей в отдельных отраслях. Они оказались более значительными, чем оценивалось ранее, и затронули широкий круг товаров и услуг, отмечает ЦБ. "В этих условиях большинство участников считали, что для снижения устойчивой инфляции потребуется дольше поддерживать умеренно жесткие денежно-кредитные условия, чем предполагал июльский прогноз. Некоторые участники отметили, что ускорение устойчивой инфляции отчасти отражало и накопленные эффекты произошедшего ранее смягчения денежно-кредитной политики", - также отмечается в резюме. По мнению участников обсуждения, для поступательного снижения устойчивой инфляции к 4% может потребоваться большая степень жесткости денежно-кредитных условий, чем фактически сложившаяся в последние кварталы. Ранее, в октябре, Банк России повысил прогноз инфляции в России на 2026 год до 7,1-7,6% с 6-7%, ожидавшихся в июле. Прогноз по инфляции на 2027 и 2028 годы был сохранен на уровне 4%.
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финансы, банк россии, банки
Финансы, Банк России, Банки
17:30 05.11.2026
 
Устойчивое инфляционное давление повысилось, заявили в Банке России

Устойчивое инфляционное давление повысилось, заявили в Банке России

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Устойчивое инфляционное давление повысилось, для снижения устойчивой инфляции потребуется дольше поддерживать умеренно жесткие денежно-кредитные условия, чем предполагал июльский прогноз, сообщается в резюме обсуждения ключевой ставки Банка России.
Банк России по итогам заседания совета директоров на прошлой неделе сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Следующее, итоговое заседание регулятора в 2026 году запланировано на 18 декабря.
"Устойчивое инфляционное давление повысилось. Большинство показателей устойчивого роста цен в третьем квартале 2026 года находилось в диапазоне 5-6% с.к.г. (с учетом сезонной корректировки - ред.) после 4-5% с.к.г. в первом полугодии 2026 года", - говорится в резюме.
Отмечается, что участники связывали это прежде всего с косвенными и вторичными эффектами временного выбытия производственных мощностей в отдельных отраслях. Они оказались более значительными, чем оценивалось ранее, и затронули широкий круг товаров и услуг, отмечает ЦБ.
"В этих условиях большинство участников считали, что для снижения устойчивой инфляции потребуется дольше поддерживать умеренно жесткие денежно-кредитные условия, чем предполагал июльский прогноз. Некоторые участники отметили, что ускорение устойчивой инфляции отчасти отражало и накопленные эффекты произошедшего ранее смягчения денежно-кредитной политики", - также отмечается в резюме.
По мнению участников обсуждения, для поступательного снижения устойчивой инфляции к 4% может потребоваться большая степень жесткости денежно-кредитных условий, чем фактически сложившаяся в последние кварталы.
Ранее, в октябре, Банк России повысил прогноз инфляции в России на 2026 год до 7,1-7,6% с 6-7%, ожидавшихся в июле. Прогноз по инфляции на 2027 и 2028 годы был сохранен на уровне 4%.
 
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