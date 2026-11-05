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Цены на рис в Азии достигли двухлетнего максимума

Цены на рис в Азии достигли двухлетнего максимума - 05.11.2026, ПРАЙМ

Цены на рис в Азии достигли двухлетнего максимума

Цены на рис в Азии находятся у двухлетнего максимума из-за погодного явления Эль-Ниньо, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на аналитические данные. | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T11:52+0300

2026-11-05T11:52+0300

2026-11-05T11:52+0300

мировая экономика

азия

индия

сша

эль-ниньо

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Цены на рис в Азии находятся у двухлетнего максимума из-за погодного явления Эль-Ниньо, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на аналитические данные. "Эталонная цена на рис в Азии достигла самого высокого уровня почти за два года, грозя ускорить продовольственную инфляцию, поскольку погодный феномен Эль-Ниньо вредит урожаю этого основного зернового продукта", - сообщает агентство. Отмечается, что фермеры по всей Азии находятся в разгаре уборки урожая зерна, а более засушливая, чем обычно, погода стала препятствием для посевов в таких странах, как Индия. По прогнозам министерства сельского хозяйства США, которое приводит Блумберг, урожай риса в мире в этом сезоне впервые за более чем десятилетие сократится. Так, согласно данным Таиландской ассоциации экспортеров риса, цена на белый рис из этой страны по состоянию на среду выросла до 499 долларов за тонну - максимума с декабря 2024 года, передает издание. Фьючерсы на необработанный рис в Чикаго также выросли более чем на 80% с начала года. Кроме того, по правительственным данным, цены на рис на Филиппинах в октябре подскочили на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост при этом наблюдается даже на фоне снижения цен на другие основные зерновые культуры, включая кукурузу и пшеницу, добавляет агентство. Эль-Ниньо связано с аномальным потеплением поверхностных вод тропического Тихого океана и меняет погодные условия в разных регионах мира. Всемирная метеорологическая организация 21 октября заявила, что нынешнее Эль-Ниньо может стать сильнейшим за 40 лет и повысить риск жары, засух и наводнений. По ее прогнозу, в ноябре-январе температура воды в центральной части экваториального Тихого океана может превысить норму на 3,8 градуса Цельсия.

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мировая экономика, азия, индия, сша, эль-ниньо