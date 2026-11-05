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Пострадавших при разгерметизации газопровода в Кузбассе нет
Пострадавших при разгерметизации газопровода в Кузбассе нет - 05.11.2026, ПРАЙМ
Пострадавших при разгерметизации газопровода в Кузбассе нет
Пострадавших при разгерметизации газопровода в Кузбассе, по предварительным данным, нет, сообщили РИА Новости в региональном Центре медицины катастроф. | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T16:38+0300
2026-11-05T16:38+0300
2026-11-05T16:38+0300
газ
кузбасс
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КЕМЕРОВО, 5 ноя – ПРАЙМ. Пострадавших при разгерметизации газопровода в Кузбассе, по предварительным данным, нет, сообщили РИА Новости в региональном Центре медицины катастроф. Ранее в четверг губернатор региона Илья Середюк сообщил, что на магистральном газопроводе в Топкинском районе произошла разгерметизация. "По предварительной информации, пострадавших нет", – заявил собеседник агентства.
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газ, кузбасс
Пострадавших при разгерметизации газопровода в Кузбассе нет
Центр медицины катастроф: при разгерметизации газопровода в Кузбассе нет пострадавших
КЕМЕРОВО, 5 ноя – ПРАЙМ. Пострадавших при разгерметизации газопровода в Кузбассе, по предварительным данным, нет, сообщили РИА Новости в региональном Центре медицины катастроф.
Ранее в четверг губернатор региона Илья Середюк сообщил, что на магистральном газопроводе в Топкинском районе произошла разгерметизация.
"По предварительной информации, пострадавших нет", – заявил собеседник агентства.