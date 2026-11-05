https://1prime.ru/20261105/turoperatory-874950071.html

Туроператоры не получали обращений от россиян из-за ДТП в Турции

Туроператоры не получали обращений от россиян из-за ДТП в Турции - 05.11.2026, ПРАЙМ

Туроператоры не получали обращений от россиян из-за ДТП в Турции

Туроператоры не получали обращений от российских туристов из-за ДТП в турецкой провинции Аксарай, страховые компании также не фиксируют обращений, сообщили в... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T16:32+0300

2026-11-05T16:32+0300

2026-11-05T16:32+0300

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Туроператоры не получали обращений от российских туристов из-за ДТП в турецкой провинции Аксарай, страховые компании также не фиксируют обращений, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ). По данным РСТ, 5 ноября произошла авария в Турции возле деревни Алайхан на трассе Аксарай — Невшехир. По информации руководителя комитета союза по страхованию Кирилла Сгибнева, в автобусе находились туристы из Бразилии, Коста-Рики и Тайваня. "Туроператоры — члены РСТ, работающие на турецком направлении, не получали обращений от организованных российских туристов в связи с этим ДТП", - говорится в сообщении. "В ответ на запросы РСТ страховые компании сообщили, что среди их застрахованных пострадавших нет, обращений в сервисные центры не зарегистрировано", - добавляется там. В союзе отметили, что на данный момент подтвержденных сведений о наличии организованных российских туристов среди пострадавших нет.

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бизнес, туризм, россия, турция, бразилия, тайвань, российский союз туриндустрии, рст