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Туроператоры не получали обращений от россиян из-за ДТП в Турции - 05.11.2026, ПРАЙМ
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Туроператоры не получали обращений от россиян из-за ДТП в Турции
Туроператоры не получали обращений от россиян из-за ДТП в Турции - 05.11.2026, ПРАЙМ
Туроператоры не получали обращений от россиян из-за ДТП в Турции
Туроператоры не получали обращений от российских туристов из-за ДТП в турецкой провинции Аксарай, страховые компании также не фиксируют обращений, сообщили в... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T16:32+0300
2026-11-05T16:32+0300
бизнес
туризм
россия
турция
бразилия
тайвань
российский союз туриндустрии
рст
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Туроператоры не получали обращений от российских туристов из-за ДТП в турецкой провинции Аксарай, страховые компании также не фиксируют обращений, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ). По данным РСТ, 5 ноября произошла авария в Турции возле деревни Алайхан на трассе Аксарай — Невшехир. По информации руководителя комитета союза по страхованию Кирилла Сгибнева, в автобусе находились туристы из Бразилии, Коста-Рики и Тайваня. "Туроператоры — члены РСТ, работающие на турецком направлении, не получали обращений от организованных российских туристов в связи с этим ДТП", - говорится в сообщении. "В ответ на запросы РСТ страховые компании сообщили, что среди их застрахованных пострадавших нет, обращений в сервисные центры не зарегистрировано", - добавляется там. В союзе отметили, что на данный момент подтвержденных сведений о наличии организованных российских туристов среди пострадавших нет.
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бизнес, туризм, россия, турция, бразилия, тайвань, российский союз туриндустрии, рст
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, БРАЗИЛИЯ, Тайвань, Российский союз туриндустрии, РСТ
16:32 05.11.2026
 
Туроператоры не получали обращений от россиян из-за ДТП в Турции

РСТ: туроператоры не получали обращений от российских туристов из-за ДТП в Турции

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Туроператоры не получали обращений от российских туристов из-за ДТП в турецкой провинции Аксарай, страховые компании также не фиксируют обращений, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
По данным РСТ, 5 ноября произошла авария в Турции возле деревни Алайхан на трассе Аксарай — Невшехир. По информации руководителя комитета союза по страхованию Кирилла Сгибнева, в автобусе находились туристы из Бразилии, Коста-Рики и Тайваня.
"Туроператоры — члены РСТ, работающие на турецком направлении, не получали обращений от организованных российских туристов в связи с этим ДТП", - говорится в сообщении.
"В ответ на запросы РСТ страховые компании сообщили, что среди их застрахованных пострадавших нет, обращений в сервисные центры не зарегистрировано", - добавляется там.
В союзе отметили, что на данный момент подтвержденных сведений о наличии организованных российских туристов среди пострадавших нет.
 
БизнесТуризмРОССИЯТУРЦИЯБРАЗИЛИЯТайваньРоссийский союз туриндустрииРСТ
 
 
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