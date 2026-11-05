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Угрозы безопасности персонала на "Азоте" после разгерметизации нет

Угрозы безопасности персонала на "Азоте" после разгерметизации нет - 05.11.2026, ПРАЙМ

Угрозы безопасности персонала на "Азоте" после разгерметизации нет

Угрозы безопасности персонала на кемеровском предприятии "Азот" после разгерметизации газопровода нет, сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк в своем канале... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T19:22+0300

2026-11-05T19:22+0300

2026-11-05T19:24+0300

бизнес

кузбасс

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КЕМЕРОВО, 5 ноя – ПРАЙМ. Угрозы безопасности персонала на кемеровском предприятии "Азот" после разгерметизации газопровода нет, сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк в своем канале на платформе "Макс". Ранее в четверг Середюк сообщил, что на магистральном газопроводе в Топкинском районе произошла разгерметизация. Подачу газа на предприятие "Азот" ограничили. Мощность цехов "Азота" пришлось снизить до минимального уровня для стабильной и безопасной работы. Позже предприятие сообщило, что давление газа стабилизировалось, а производственные цеха начали восстанавливать нагрузку. "Технологический процесс находится под контролем, нарушений не зафиксировано. Угрозы безопасности персонала, оборудования и окружающей среды нет", – написал глава региона.

кузбасс

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бизнес, кузбасс