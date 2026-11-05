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Украина потеряла в сентябре 220 миллионов долларов из-за падения экспорта

Украина потеряла в сентябре 220 миллионов долларов из-за падения экспорта - 05.11.2026, ПРАЙМ

Украина потеряла в сентябре 220 миллионов долларов из-за падения экспорта

Украина из-за падения экспорта потеряла в сентябре 220 миллионов долларов, следует из документов национального банка страны, которые проанализировало РИА... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T05:37+0300

2026-11-05T05:37+0300

2026-11-05T05:37+0300

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Украина из-за падения экспорта потеряла в сентябре 220 миллионов долларов, следует из документов национального банка страны, которые проанализировало РИА Новости. Так, по данным нацбанка Украины, объемы экспорта товаров в денежном эквиваленте в сентябре составили 2,736 миллиарда долларов. В прошлом году за аналогичный период этот показатель составлял 2,956 миллиарда долларов. Таким образом, только в сентябре Киев недополучил 220 миллионов долларов из-за падения экспорта украинских товаров. Президент России Владимир Путин заявил ранее, что после того, как киевские власти объявили о цели причинить ущерб российской экономике и стали наносить удары по НПЗ и судам с мирными грузами, Россия стала отвечать ударами по объектам двойного назначения, которые важны для украинской экономики. В результате Киев фактически лишился металлургической промышленности и доходов от некоторых других товаров, отметил Путин. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту, что в ответ на попытки киевского режима остановить российское судоходство в Черноморском регионе Вооруженные силы России наносят удары по портовой инфраструктуре Украины, остановив ее работу на Черном море.

украина

киев

черное море

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, мировая экономика, украина, киев, черное море, владимир путин, валерий герасимов, нпз, вс рф