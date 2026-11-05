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Украина потеряла в сентябре 220 миллионов долларов из-за падения экспорта
Украина потеряла в сентябре 220 миллионов долларов из-за падения экспорта - 05.11.2026, ПРАЙМ
Украина потеряла в сентябре 220 миллионов долларов из-за падения экспорта
Украина из-за падения экспорта потеряла в сентябре 220 миллионов долларов, следует из документов национального банка страны, которые проанализировало РИА... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T05:37+0300
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Украина из-за падения экспорта потеряла в сентябре 220 миллионов долларов, следует из документов национального банка страны, которые проанализировало РИА Новости.
Так, по данным нацбанка Украины, объемы экспорта товаров в денежном эквиваленте в сентябре составили 2,736 миллиарда долларов.
В прошлом году за аналогичный период этот показатель составлял 2,956 миллиарда долларов. Таким образом, только в сентябре Киев недополучил 220 миллионов долларов из-за падения экспорта украинских товаров.
Президент России Владимир Путин заявил ранее, что после того, как киевские власти объявили о цели причинить ущерб российской экономике и стали наносить удары по НПЗ и судам с мирными грузами, Россия стала отвечать ударами по объектам двойного назначения, которые важны для украинской экономики.
В результате Киев фактически лишился металлургической промышленности и доходов от некоторых других товаров, отметил Путин.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту, что в ответ на попытки киевского режима остановить российское судоходство в Черноморском регионе Вооруженные силы России наносят удары по портовой инфраструктуре Украины, остановив ее работу на Черном море.
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финансы, мировая экономика, украина, киев, черное море, владимир путин, валерий герасимов, нпз, вс рф
Финансы, Мировая экономика, УКРАИНА, Киев, Черное море, Владимир Путин, Валерий Герасимов, НПЗ, ВС РФ
Украина потеряла в сентябре 220 миллионов долларов из-за падения экспорта
Нацбанк Украины: Украина потеряла в сентябре 220 миллионов долларов из-за падения экспорта
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Украина из-за падения экспорта потеряла в сентябре 220 миллионов долларов, следует из документов национального банка страны, которые проанализировало РИА Новости.
Так, по данным нацбанка Украины, объемы экспорта товаров в денежном эквиваленте в сентябре составили 2,736 миллиарда долларов.
В прошлом году за аналогичный период этот показатель составлял 2,956 миллиарда долларов. Таким образом, только в сентябре Киев недополучил 220 миллионов долларов из-за падения экспорта украинских товаров.
Президент России Владимир Путин заявил ранее, что после того, как киевские власти объявили о цели причинить ущерб российской экономике и стали наносить удары по НПЗ и судам с мирными грузами, Россия стала отвечать ударами по объектам двойного назначения, которые важны для украинской экономики.
В результате Киев фактически лишился металлургической промышленности и доходов от некоторых других товаров, отметил Путин.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту, что в ответ на попытки киевского режима остановить российское судоходство в Черноморском регионе Вооруженные силы России наносят удары по портовой инфраструктуре Украины, остановив ее работу на Черном море.