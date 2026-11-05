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Украина в октябре выплатила по долгам 495,1 миллиона долларов - 05.11.2026, ПРАЙМ
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Украина в октябре выплатила по долгам 495,1 миллиона долларов
Украина в октябре выплатила по долгам 495,1 миллиона долларов - 05.11.2026, ПРАЙМ
Украина в октябре выплатила по долгам 495,1 миллиона долларов
Украина в октябре выплатила по долгам 495,1 миллиона долларов, из них 242,3 миллиона долларов за обслуживание и погашение государственного долга и еще 252,8... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T15:40+0300
2026-11-05T15:41+0300
финансы
банки
украина
сша
киев
всу
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Украина в октябре выплатила по долгам 495,1 миллиона долларов, из них 242,3 миллиона долларов за обслуживание и погашение государственного долга и еще 252,8 миллиона долларов по кредитным обязательствам в Международный валютный фонд, следует из сообщения национального банка страны. "За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено 242,3 миллиона долларов США… Кроме того, Украина выплатила Международному валютному фонду 252,8 миллиона долларов США", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте украинского нацбанка. Таким образом, общая сумма, которую Киев заплатил по долгам в октябре, составила 495,1 миллиона долларов. По данным нацбанка Украины, в сентябре страна выплатила по долгам по этим двум статьям 450 миллионов долларов. На фоне предполагаемого дефицита бюджета в 37 миллиардов долларов и роста государственного долга до 276 миллиардов долларов Украина в следующем году собирается направить на финансирование ВСУ 108,3 миллиарда долларов. При этом замминистра финансов Украины Роман Ермолычев в сентябре заявил, что, по подсчетам украинского минобороны, стране на военные расходы понадобится еще больше - 175 миллиардов долларов. Киевский режим пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных обсуждений, а партнеры все чаще предупреждают, что Украине необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
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финансы, банки, украина, сша, киев, всу
Финансы, Банки, УКРАИНА, США, Киев, ВСУ
15:40 05.11.2026 (обновлено: 15:41 05.11.2026)
 
Украина в октябре выплатила по долгам 495,1 миллиона долларов

Украина в октябре выплатила по долгам 495,1 миллиона долларов

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Украина в октябре выплатила по долгам 495,1 миллиона долларов, из них 242,3 миллиона долларов за обслуживание и погашение государственного долга и еще 252,8 миллиона долларов по кредитным обязательствам в Международный валютный фонд, следует из сообщения национального банка страны.
"За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено 242,3 миллиона долларов США… Кроме того, Украина выплатила Международному валютному фонду 252,8 миллиона долларов США", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте украинского нацбанка.
Таким образом, общая сумма, которую Киев заплатил по долгам в октябре, составила 495,1 миллиона долларов.
По данным нацбанка Украины, в сентябре страна выплатила по долгам по этим двум статьям 450 миллионов долларов.
На фоне предполагаемого дефицита бюджета в 37 миллиардов долларов и роста государственного долга до 276 миллиардов долларов Украина в следующем году собирается направить на финансирование ВСУ 108,3 миллиарда долларов. При этом замминистра финансов Украины Роман Ермолычев в сентябре заявил, что, по подсчетам украинского минобороны, стране на военные расходы понадобится еще больше - 175 миллиардов долларов.
Киевский режим пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных обсуждений, а партнеры все чаще предупреждают, что Украине необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
 
ФинансыБанкиУКРАИНАСШАКиевВСУ
 
 
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