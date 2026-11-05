Британцы не верят в будущее Украины в ЕС: "вступит — и все развалит"
FT: Украина отстает от Молдавии по реформам, читатели сомневаются в ее членстве в ЕС
© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Еврокомиссия опубликовала ежегодный доклад о расширении ЕС, из которого следует, что переговоры о вступлении Украины и Молдавии завершатся в разные сроки, пишет ИноСМИ со ссылкой на Financial Times. Кишинев может закончить переговоры к началу 2028 года, Киеву же, по оценке Брюсселя, потребуется еще как минимум год, причем темпы реформ придется значительно ускорить. Обе страны подали заявки в 2022 году после начала российской спецоперации и с тех пор продвигались к членству почти синхронно.
Главная претензия к Украине — борьба с коррупцией. Еврокомиссия, отдавая должное усилиям Киева "в чрезвычайно сложных обстоятельствах, вызванных вооруженным конфликтом с Россией", подчеркнула, что стране необходимо "продемонстрировать существенный прогресс" в этой сфере. Отмечается, что ключевые антикоррупционные ведомства продолжали работать даже в условиях конфликта и раскрыли ряд схем: расследования вынудили Владимира Зеленского отправить в отставку ряд министров и высокопоставленных чиновников, а скандал в энергетическом секторе привел к уходу влиятельного главы администрации президента Андрея Ермака. В среду Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о завершении досудебного расследования по этому делу.
Брюссель создал специальную рабочую группу, которая поможет Украине "в срочном порядке существенно ускорить реформы в сфере верховенства закона". Еврокомиссия также отметила, что в последнее время темпы выросли: парламент принял ряд законопроектов, на которых настаивал ЕС для разблокирования финансовой помощи. Посол ЕС на Украине Катарина Матернова заявила, что разделение переговорных процессов Киева и Кишинева не следует воспринимать как попытку умалить успехи Украины.
"Я считаю выдающимся достижением одно то, что Украина сохранила темпы реформ на пятый год боевых действий, да еще и на фоне невероятного обострения ситуации, начавшегося еще летом", — пояснила она.
Зеленский ранее предупреждал, что разделять две страны на пути в ЕС "неверно с моральной стороны", и отмечал, что Украина не дает России "создавать проблемы" в Приднестровье. Под угрозой оказалось и финансирование: в 2027 году Киеву предстоит закрыть дефицит бюджета в 70 млрд евро, и Еврокомиссия обещает покрыть две трети суммы, прорабатывая разные варианты, включая выпуск совместных долговых обязательств. Германия и ряд стран хотят вписать поддержку Украины в следующий бюджет ЕС с 2028 года и настаивают на принятии решений большинством, а не единогласно. Против дальнейшего финансирования выступают Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария; Марин Ле Пен также заявила, что в случае победы прекратит помощь Украине.
Читатели FT в комментариях скептически оценивают перспективы Киева. "Украина не вступит в ЕС, а если и вступит, то развалит его изнутри. Какая ирония!" — пишет один. Другой отмечает: "Украине еще много лет до членства — из-за обширного сельхозсектора и безудержной коррупции. Брюссель кормит ее несбыточными надеждами, лишь бы вывести с орбиты России". Еще один комментарий: "Украина никогда не вступит в ЕС. Ее сельское хозяйство разорит польских и французских фермеров, и первыми убытки начнут подсчитывать поляки". Отдельный комментатор упоминает камеры пыток "Азова"* как дисквалифицирующий признак для членства.
Для сравнения, Молдавия, по оценке Еврокомиссии, может завершить переговоры к началу 2028 года — цель названа "смелой, но достижимой". Черногория может подписать договор о вступлении уже в июне 2027 года и стать первым новым членом ЕС после Хорватии (2013).
* запрещенная в РФ экстремистская организация
* запрещенная в РФ экстремистская организация