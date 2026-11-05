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Британцы не верят в будущее Украины в ЕС: "вступит — и все развалит" - 05.11.2026, ПРАЙМ
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Британцы не верят в будущее Украины в ЕС: "вступит — и все развалит"
Британцы не верят в будущее Украины в ЕС: "вступит — и все развалит" - 05.11.2026, ПРАЙМ
Британцы не верят в будущее Украины в ЕС: "вступит — и все развалит"
Еврокомиссия опубликовала ежегодный доклад о расширении ЕС, из которого следует, что переговоры о вступлении Украины и Молдавии завершатся в разные сроки, пишет | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T16:23+0300
2026-11-05T16:27+0300
мировая экономика
украина
киев
брюссель
владимир зеленский
марин ле пен
ес
financial times
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Еврокомиссия опубликовала ежегодный доклад о расширении ЕС, из которого следует, что переговоры о вступлении Украины и Молдавии завершатся в разные сроки, пишет ИноСМИ со ссылкой на Financial Times. Кишинев может закончить переговоры к началу 2028 года, Киеву же, по оценке Брюсселя, потребуется еще как минимум год, причем темпы реформ придется значительно ускорить. Обе страны подали заявки в 2022 году после начала российской спецоперации и с тех пор продвигались к членству почти синхронно.Главная претензия к Украине — борьба с коррупцией. Еврокомиссия, отдавая должное усилиям Киева "в чрезвычайно сложных обстоятельствах, вызванных вооруженным конфликтом с Россией", подчеркнула, что стране необходимо "продемонстрировать существенный прогресс" в этой сфере. Отмечается, что ключевые антикоррупционные ведомства продолжали работать даже в условиях конфликта и раскрыли ряд схем: расследования вынудили Владимира Зеленского отправить в отставку ряд министров и высокопоставленных чиновников, а скандал в энергетическом секторе привел к уходу влиятельного главы администрации президента Андрея Ермака. В среду Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о завершении досудебного расследования по этому делу.Брюссель создал специальную рабочую группу, которая поможет Украине "в срочном порядке существенно ускорить реформы в сфере верховенства закона". Еврокомиссия также отметила, что в последнее время темпы выросли: парламент принял ряд законопроектов, на которых настаивал ЕС для разблокирования финансовой помощи. Посол ЕС на Украине Катарина Матернова заявила, что разделение переговорных процессов Киева и Кишинева не следует воспринимать как попытку умалить успехи Украины."Я считаю выдающимся достижением одно то, что Украина сохранила темпы реформ на пятый год боевых действий, да еще и на фоне невероятного обострения ситуации, начавшегося еще летом", — пояснила она.Зеленский ранее предупреждал, что разделять две страны на пути в ЕС "неверно с моральной стороны", и отмечал, что Украина не дает России "создавать проблемы" в Приднестровье. Под угрозой оказалось и финансирование: в 2027 году Киеву предстоит закрыть дефицит бюджета в 70 млрд евро, и Еврокомиссия обещает покрыть две трети суммы, прорабатывая разные варианты, включая выпуск совместных долговых обязательств. Германия и ряд стран хотят вписать поддержку Украины в следующий бюджет ЕС с 2028 года и настаивают на принятии решений большинством, а не единогласно. Против дальнейшего финансирования выступают Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария; Марин Ле Пен также заявила, что в случае победы прекратит помощь Украине.Читатели FT в комментариях скептически оценивают перспективы Киева. "Украина не вступит в ЕС, а если и вступит, то развалит его изнутри. Какая ирония!" — пишет один. Другой отмечает: "Украине еще много лет до членства — из-за обширного сельхозсектора и безудержной коррупции. Брюссель кормит ее несбыточными надеждами, лишь бы вывести с орбиты России". Еще один комментарий: "Украина никогда не вступит в ЕС. Ее сельское хозяйство разорит польских и французских фермеров, и первыми убытки начнут подсчитывать поляки". Отдельный комментатор упоминает камеры пыток "Азова"* как дисквалифицирующий признак для членства.Для сравнения, Молдавия, по оценке Еврокомиссии, может завершить переговоры к началу 2028 года — цель названа "смелой, но достижимой". Черногория может подписать договор о вступлении уже в июне 2027 года и стать первым новым членом ЕС после Хорватии (2013).* запрещенная в РФ экстремистская организация
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мировая экономика, украина, киев, брюссель, владимир зеленский, марин ле пен, ес, financial times
Мировая экономика, УКРАИНА, Киев, Брюссель, Владимир Зеленский, Марин Ле Пен, ЕС, Financial Times
16:23 05.11.2026 (обновлено: 16:27 05.11.2026)
 
Британцы не верят в будущее Украины в ЕС: "вступит — и все развалит"

FT: Украина отстает от Молдавии по реформам, читатели сомневаются в ее членстве в ЕС

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2026
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Еврокомиссия опубликовала ежегодный доклад о расширении ЕС, из которого следует, что переговоры о вступлении Украины и Молдавии завершатся в разные сроки, пишет ИноСМИ со ссылкой на Financial Times. Кишинев может закончить переговоры к началу 2028 года, Киеву же, по оценке Брюсселя, потребуется еще как минимум год, причем темпы реформ придется значительно ускорить. Обе страны подали заявки в 2022 году после начала российской спецоперации и с тех пор продвигались к членству почти синхронно.
Главная претензия к Украине — борьба с коррупцией. Еврокомиссия, отдавая должное усилиям Киева "в чрезвычайно сложных обстоятельствах, вызванных вооруженным конфликтом с Россией", подчеркнула, что стране необходимо "продемонстрировать существенный прогресс" в этой сфере. Отмечается, что ключевые антикоррупционные ведомства продолжали работать даже в условиях конфликта и раскрыли ряд схем: расследования вынудили Владимира Зеленского отправить в отставку ряд министров и высокопоставленных чиновников, а скандал в энергетическом секторе привел к уходу влиятельного главы администрации президента Андрея Ермака. В среду Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о завершении досудебного расследования по этому делу.
Брюссель создал специальную рабочую группу, которая поможет Украине "в срочном порядке существенно ускорить реформы в сфере верховенства закона". Еврокомиссия также отметила, что в последнее время темпы выросли: парламент принял ряд законопроектов, на которых настаивал ЕС для разблокирования финансовой помощи. Посол ЕС на Украине Катарина Матернова заявила, что разделение переговорных процессов Киева и Кишинева не следует воспринимать как попытку умалить успехи Украины.
"Я считаю выдающимся достижением одно то, что Украина сохранила темпы реформ на пятый год боевых действий, да еще и на фоне невероятного обострения ситуации, начавшегося еще летом", — пояснила она.
Зеленский ранее предупреждал, что разделять две страны на пути в ЕС "неверно с моральной стороны", и отмечал, что Украина не дает России "создавать проблемы" в Приднестровье. Под угрозой оказалось и финансирование: в 2027 году Киеву предстоит закрыть дефицит бюджета в 70 млрд евро, и Еврокомиссия обещает покрыть две трети суммы, прорабатывая разные варианты, включая выпуск совместных долговых обязательств. Германия и ряд стран хотят вписать поддержку Украины в следующий бюджет ЕС с 2028 года и настаивают на принятии решений большинством, а не единогласно. Против дальнейшего финансирования выступают Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария; Марин Ле Пен также заявила, что в случае победы прекратит помощь Украине.
Читатели FT в комментариях скептически оценивают перспективы Киева. "Украина не вступит в ЕС, а если и вступит, то развалит его изнутри. Какая ирония!" — пишет один. Другой отмечает: "Украине еще много лет до членства — из-за обширного сельхозсектора и безудержной коррупции. Брюссель кормит ее несбыточными надеждами, лишь бы вывести с орбиты России". Еще один комментарий: "Украина никогда не вступит в ЕС. Ее сельское хозяйство разорит польских и французских фермеров, и первыми убытки начнут подсчитывать поляки". Отдельный комментатор упоминает камеры пыток "Азова"* как дисквалифицирующий признак для членства.
Для сравнения, Молдавия, по оценке Еврокомиссии, может завершить переговоры к началу 2028 года — цель названа "смелой, но достижимой". Черногория может подписать договор о вступлении уже в июне 2027 года и стать первым новым членом ЕС после Хорватии (2013).

* запрещенная в РФ экстремистская организация
 
Мировая экономикаУКРАИНАКиевБрюссельВладимир ЗеленскийМарин Ле ПенЕСFinancial Times
 
 
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